Toho oficjalnie zapowiada kontynuację Godzilli Minus One. Premiera już w przyszłym roku?

Wiemy to z wcześniejszych doniesień, ale teraz to już oficjalne – Toho pracuje pełną parą nad sequelem hitowego filmu Godzilla Minus One. Jak donosi Bloomberg, nowa część może trafić do kin już w przyszłym roku, co oznaczałoby wyjątkowo szybki powrót legendarnego potwora na wielki ekran.

Godzilla Minus One – powstaje bezpośrednia kontynuacja

Za kamerą ponownie stanie Takashi Yamazaki, który – podobnie jak przy pierwszej części – zajmie się nie tylko reżyserią, ale także scenariuszem i efektami wizualnymi. Dodajmy – efektami, które w pierwszym filmie zachwyciły świat na tyle, że otrzymały historycznego Oscara. Choć Toho do tej pory milczało na temat planów kontynuacji, spektakularny sukces Godzilli Minus One – zarówno finansowy, jak i artystyczny – uczynił drugą część niemal nieuniknioną.