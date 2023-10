Todd Howard jest niezastąpiony. Czy Bethesda da sobie bez niego radę?

Zdaniem Nesmitha, w przypadku Howarda nie sprawdził się najczęstszy scenariusz, kiedy ludzie z podobnym jemu, gigantycznym doświadczeniem i dorobkiem popadają w syndrom wyroczni i tracą kontakt z rzeczywistością, a tym samym graczami.

Gdyby Todd Howard odszedł z Bethesdy, pozostanie wielka pustka

Bruce Nesmith może jednak spać spokojnie, ponieważ Todd Howard stwierdził, że emerytura nie jest dla niego i zamierza tworzyć gry do końca życia. Jak przyznał w jednym z wywiadów, inspiracją jest dla niego Shigeru Miyamoto, który mimo swego wieku, wciąż pozostaje aktywny zawodowo. Twórca Mario ma 71 lat i nadal jest zaangażowany w produkcję gier dla Nintendo. Co prawda nie jest to pełny etat, ale mimo to, można mu pozazdrościć zdrowia i sił.