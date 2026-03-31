Toby Fox o tłumaczeniach swoich gier. Tych języków na pewno nigdy nie ujrzymy

Toby Fox, twórca kultowego Undertale i Deltarune, przerwał milczenie w sprawie, która od dłuższego czasu polaryzowała jego społeczność. W dobie masowych tłumaczeń wykonywanych przez AI (czego ofiarą padł niedawno tłumacz Kingdom Come: Deliverance 2), Fox prezentuje skrajnie odmienne, niemal rzemieślnicze podejście do lokalizacji swoich dzieł.

Toby Fox o braku oficjalnych tłumaczeń: „Moja wizja musi być zachowana”

W obszernym wpisie w serwisie Bluesky, Toby Fox odpowiedział na narastającą frustrację fanów z Ameryki Łacińskiej i innych regionów, którzy domagają się oficjalnych wersji językowych jego gier (m.in. hiszpańskiej czy portugalskiej). Deweloper wyjaśnił, że powodem nie jest niechęć do konkretnych krajów, lecz obsesyjna dbałość o niuanse tekstu. Autor zaznaczył, że autoryzuje tylko te tłumaczenia, które jest w stanie sam zweryfikować. Oficjalna wersja japońska powstała tylko dlatego, że Fox zna ten język i mógł osobiście współpracować z tłumaczem nad każdym żartem i grą słów.