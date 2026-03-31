Toby Fox o tłumaczeniach swoich gier. Tych języków na pewno nigdy nie ujrzymy

Mikołaj Berlik
2026/03/31 16:00
Poznaliśmy powód takiej decyzji.

Toby Fox, twórca kultowego Undertale i Deltarune, przerwał milczenie w sprawie, która od dłuższego czasu polaryzowała jego społeczność. W dobie masowych tłumaczeń wykonywanych przez AI (czego ofiarą padł niedawno tłumacz Kingdom Come: Deliverance 2), Fox prezentuje skrajnie odmienne, niemal rzemieślnicze podejście do lokalizacji swoich dzieł.

Toby Fox o braku oficjalnych tłumaczeń: „Moja wizja musi być zachowana”

W obszernym wpisie w serwisie Bluesky, Toby Fox odpowiedział na narastającą frustrację fanów z Ameryki Łacińskiej i innych regionów, którzy domagają się oficjalnych wersji językowych jego gier (m.in. hiszpańskiej czy portugalskiej). Deweloper wyjaśnił, że powodem nie jest niechęć do konkretnych krajów, lecz obsesyjna dbałość o niuanse tekstu. Autor zaznaczył, że autoryzuje tylko te tłumaczenia, które jest w stanie sam zweryfikować. Oficjalna wersja japońska powstała tylko dlatego, że Fox zna ten język i mógł osobiście współpracować z tłumaczem nad każdym żartem i grą słów.

Dla Foxa oficjalne tłumaczenie musi być perfekcyjne. Bez znajomości danego języka nie czuje się na siłach, by podbić pieczątkę „Official” pod tekstem, który może mijać się z jego pierwotnym zamysłem. Co ciekawe, deweloper bardzo chwali nieoficjalne łatki polonizacyjne i inne fanowskie przekłady. Uważa, że brak oficjalnego statusu „zdejmuje z nich ciężar bycia idealnymi” i pozwala fanom na własną interpretację, co bardzo go cieszy.

Wiem, że to do bani, że nie ma innych oficjalnych tłumaczeń gry UNDERTALE. Chcę jednak jasno powiedzieć, że nie wynika to z mojej niechęci wobec innych krajów. Chodzi o to, że jeśli wydaję coś oficjalnego, chcę, żeby było to zgodne z moją wizją. Udało mi się to osiągnąć tylko w przypadku wersji japońskiej, ponieważ sam znam język japoński i ściśle współpracowałem z
naszym znakomitym tłumaczem, aby dokładnie sprawdzić tekst.

Toby Fox obecnie intensywnie pracuje nad kolejnymi rozdziałami Deltarune. Mimo nacisków ze strony wydawcy, twórca nie wyklucza zmiany podejścia w przyszłości, ale na ten moment priorytetem pozostaje dla niego autentyczność przekazu, nawet kosztem mniejszego zasięgu oficjalnych wydań.

