Mniejsze aktualizacje Minecrafta są „bardziej zrównoważone”. Mojang o nowej strategii

Zmiana strategii Mojangu w 2026 roku staje się coraz bardziej wyraźna. Zamiast jednej, gigantycznej aktualizacji rocznie, studio stawia na mniejsze, tematyczne "zrzuty" zawartości (tzw. Game Drops), co ma zapewnić deweloperom większy oddech, a graczom stały dopływ nowości.
Minecraft – updaty dalej w takim samym schemacie
Anna Lundgren, menedżerka produktu w Mojangu, w wywiadzie dla PCGamesN wyjaśniła, że przejście na częstsze, ale mniejsze aktualizacje (jak ostatnie Tiny Takeover czy nadchodzące Chaos Cubed) pozwala studiu na większą elastyczność. Dzięki temu zespół może jednocześnie pracować nad różnymi aspektami gry, nie paraliżując całego studia jednym ogromnym projektem.
Na przykład, podczas gdy aktualizacja „Tiny Takeover” skupiała się głównie na uatrakcyjnieniu gry poprzez odświeżenie grafiki postaci dziecięcych, grudniowa aktualizacja „Mounts of Mayhem” koncentrowała się na walce z konia, a poprzedzająca ją aktualizacja „Copper Age” dotyczyła przede wszystkim majsterkowiczów i budowniczych. Dzięki licznym aktualizacjom pojawiającym się co roku możemy zaspokoić potrzeby graczy o bardzo zróżnicowanych stylach gry.
Według Lundgren nowa strategia to korzyść dla różnych typów graczy:
Tiny Takeover: skupiło się na warstwie wizualnej i dźwiękowej (odświeżenie wyglądu małych mobów).
Chaos Cubed: nadchodzący drop, który ma wprowadzić więcej nieprzewidywalności do rozgrywki.
Poprzednie zrzuty, jak Mounts of Mayhem (grudzień 2025) czy Copper Age, celowały odpowiednio w fanów walki z wierzchowca oraz budowniczych-majsterkowiczów.
Nie chcę składać żadnych obietnic dotyczących przyszłych wydań, ale powiem, że pozostawiamy sobie swobodę wydawania aktualizacji o różnej wielkości i zakresie, a jednocześnie pracujemy nad bardziej przełomowymi zmianami, takimi jak odświeżenie grafiki „Vibrant Visuals”, które wprowadziliśmy w zeszłym roku.
Lundgren uspokaja społeczność Minecraft – mniejsze dodatki nie wykluczają dużych, transformujących patchów. Jako przykład podała zeszłoroczne Vibrant Visuals, które całkowicie odświeżyło silnik graficzny gry. Studio chce zachować swobodę wydawania treści o różnej skali, by „zawsze coś czekało tuż za rogiem”.
