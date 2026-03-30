Mniejsze aktualizacje Minecrafta są „bardziej zrównoważone”. Mojang o nowej strategii

Zmiana strategii Mojangu w 2026 roku staje się coraz bardziej wyraźna. Zamiast jednej, gigantycznej aktualizacji rocznie, studio stawia na mniejsze, tematyczne "zrzuty" zawartości (tzw. Game Drops), co ma zapewnić deweloperom większy oddech, a graczom stały dopływ nowości.

Minecraft – updaty dalej w takim samym schemacie

Anna Lundgren, menedżerka produktu w Mojangu, w wywiadzie dla PCGamesN wyjaśniła, że przejście na częstsze, ale mniejsze aktualizacje (jak ostatnie Tiny Takeover czy nadchodzące Chaos Cubed) pozwala studiu na większą elastyczność. Dzięki temu zespół może jednocześnie pracować nad różnymi aspektami gry, nie paraliżując całego studia jednym ogromnym projektem.