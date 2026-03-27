Where Winds Meet z rozdziałem drugim regionu Hexi. Twórcy podali datę premiery

Where Winds Meet, który od premiery w 2025 roku utrzymuje imponujące wyniki popularności, doczeka się lada chwila potężnej dawki nowej zawartości. Wygląda na to, że piaski pustyni skrywają znacznie więcej, niż początkowo sądziliśmy.

Where Winds Meet – kolejna część Hexi zadebiutuje już niedługo

Studio Everstone zaprezentowało zwiastun drugiego rozdziału dodatku Hexi, który przeniesie graczy Where Winds Meet do bogatego i niebezpiecznego miasta Liangzhou. Premiera zaplanowana jest na najbliższy czwartek, 2 kwietnia.