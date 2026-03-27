Where Winds Meet z rozdziałem drugim regionu Hexi. Twórcy podali datę premiery

Where Winds Meet, który od premiery w 2025 roku utrzymuje imponujące wyniki popularności, doczeka się lada chwila potężnej dawki nowej zawartości. Wygląda na to, że piaski pustyni skrywają znacznie więcej, niż początkowo sądziliśmy.
Where Winds Meet – kolejna część Hexi zadebiutuje już niedługo
Studio Everstone zaprezentowało zwiastun drugiego rozdziału dodatku Hexi, który przeniesie graczy Where Winds Meetdo bogatego i niebezpiecznego miasta Liangzhou. Premiera zaplanowana jest na najbliższy czwartek, 2 kwietnia.
Po pierwszej części ekspansji, która skupiała się na surowych krajobrazach Jade Gate Pass, nowy rozdział rzuca graczy w wir politycznych intryg Liangzhou. Zwiastun zapowiada podróż pełną barwnych postaci i przerażających przeciwników. Noah (lub nasz stworzony protagonista) zmierzy się z zawiłą siecią powiązań wewnątrz miasta, w tym z wpływowym pochlebcą, ślepo oddanym słowom swojego cesarza. Materiał wideo ujawnia m.in. gigantycznego, budzącego grozę węża, który choć pojawia się tylko na kilka sekund, zapowiada jedną z najbardziej efektownych walk w grze. Dodatek kontynuuje trend wprowadzania unikalnych podregionów, które wzbogacają i tak już ogromny świat gry.
Zanurz się w fascynującym okresie Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw w Chinach, gdzie ożywają epickie bitwy i legendarne opowieści. Od tętniącej życiem stolicy imperium po ukryte dzikie tereny – każda ścieżka kryje tajemnice i przygody.
W tym świecie wolność ma ogromne znaczenie. Wywołuj zamieszanie i stawaj czoła wyzwaniom lub wybierz szlachetną drogę: zaprzyjaźnij się z mieszkańcami wsi, zawieraj sojusze i zapisz się w historii jako bohater wuxia. W krainie możliwości stań się iskrą, która rozpali zmianę!
Where Winds Meet pojawiło się do tej pory na PC i PlayStation 5. Gra dostępna jest w modelu free-to-play.
