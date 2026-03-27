Where Winds Meet z rozdziałem drugim regionu Hexi. Twórcy podali datę premiery

Mikołaj Berlik
2026/03/27 09:00
Świetny RPG akcji doczeka się nowej zawartości.

Where Winds Meet, który od premiery w 2025 roku utrzymuje imponujące wyniki popularności, doczeka się lada chwila potężnej dawki nowej zawartości. Wygląda na to, że piaski pustyni skrywają znacznie więcej, niż początkowo sądziliśmy.

Where Winds Meet
Where Winds Meet

Where Winds Meet – kolejna część Hexi zadebiutuje już niedługo

Studio Everstone zaprezentowało zwiastun drugiego rozdziału dodatku Hexi, który przeniesie graczy Where Winds Meet do bogatego i niebezpiecznego miasta Liangzhou. Premiera zaplanowana jest na najbliższy czwartek, 2 kwietnia.

Po pierwszej części ekspansji, która skupiała się na surowych krajobrazach Jade Gate Pass, nowy rozdział rzuca graczy w wir politycznych intryg Liangzhou. Zwiastun zapowiada podróż pełną barwnych postaci i przerażających przeciwników. Noah (lub nasz stworzony protagonista) zmierzy się z zawiłą siecią powiązań wewnątrz miasta, w tym z wpływowym pochlebcą, ślepo oddanym słowom swojego cesarza. Materiał wideo ujawnia m.in. gigantycznego, budzącego grozę węża, który choć pojawia się tylko na kilka sekund, zapowiada jedną z najbardziej efektownych walk w grze. Dodatek kontynuuje trend wprowadzania unikalnych podregionów, które wzbogacają i tak już ogromny świat gry.

Zanurz się w fascynującym okresie Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw w Chinach, gdzie ożywają epickie bitwy i legendarne opowieści. Od tętniącej życiem stolicy imperium po ukryte dzikie tereny – każda ścieżka kryje tajemnice i przygody.

W tym świecie wolność ma ogromne znaczenie. Wywołuj zamieszanie i stawaj czoła wyzwaniom lub wybierz szlachetną drogę: zaprzyjaźnij się z mieszkańcami wsi, zawieraj sojusze i zapisz się w historii jako bohater wuxia. W krainie możliwości stań się iskrą, która rozpali zmianę!

Where Winds Meet pojawiło się do tej pory na PC i PlayStation 5. Gra dostępna jest w modelu free-to-play.

Źródło:https://gamingbolt.com/where-winds-meet-hexi-expansion-chapter-2-coming-on-april-2-trailer-reveals-new-bosses-and-more

Mikołaj Berlik
