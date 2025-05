To “źli ludzie w internecie” stoją za porażką Dragon Age: The Veilguard? Aktorka głosowa broni BioWare

W rozmowie z IGN, Wilton Regan stwierdziła, że czuje się „absolutnie zdruzgotana” tym, jak przyjęto The Veilguard. Jej zdaniem gra była solidną kontynuacją stylu BioWare, a niepowodzenie to efekt uprzedzeń i hejtu.

Dragon Age: The Veilguard nie spełniło oczekiwań finansowych EA, a reakcje graczy i krytyków były mieszane. Według Alix Wilton Regan, aktorki głosowej znanej z roli w grze, część winy leży jednak nie po stronie deweloperów, a toksycznych użytkowników internetu.

Na temat trudności w produkcji Veilguard wypowiadał się także były reżyser Dragon Age, Mark Darrah. W opublikowanym niedawno materiale wideo ujawnił, że EA przenosiło liderów między projektami, co prowadziło do chaosu i braku spójności w kierunku artystycznym. Jego zdaniem był to „niebezpieczny precedens”.

Darrah odniósł się również do odejścia Casey’ego Hudsona i decyzji zarządu podejmowanych bez konsultacji z kierownictwem BioWare. Wspomniał, że jako druga najważniejsza osoba w studiu nie został nawet zapytany o zdanie przy powrocie Hudsona, co uznał za przejaw „ogromnego braku szacunku”.

Dragon Age: The Veilguard zadebiutowało w październiku 2024 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S. W naszej recenzji gra otrzymała ocenę 7/10.