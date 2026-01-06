Zaloguj się lub Zarejestruj

To wyczekiwane science fiction zyskało właśnie wielką barierę, trudną do przekroczenia

Jakub Piwoński
2026/01/06 13:00
Chodzi o Projekt Hail Mary – nowy film science fiction z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

Mający premierę w tym roku Projekt Hail Mary od dawna uchodzi za jedną z najciekawszych propozycji science fiction dla fanów gatunku. Adaptacja bestsellerowej powieści Andy’ego Weira kusi kameralnym punktem wyjścia, historią samotnego astronauty i naciskiem na naukową wiarygodność. Problem w tym, że im więcej dowiadujemy się o produkcji, tym wyraźniej widać, że za tą pozorną kameralnością kryje się przedsięwzięcie na absolutnie gigantyczną skalę.

Projekt Hail Mary
Projekt Hail Mary

Projekt Hail Mary od Amazon z ogromnym budżetem

Wszystko rozbija się o budżet. Według dostępnych informacji koszt realizacji Projektu Hail Mary wynosi co najmniej 150 milionów dolarów, a coraz więcej wskazuje na to, że ostateczna kwota może zbliżyć się nawet do 175 milionów. To pułap, który automatycznie ustawia film w zupełnie innej lidze – i jednocześnie znacząco podnosi poprzeczkę oczekiwań.

W przypadku Amazonie i MGM jedno jest pewne: to studio nie boi się wydawać ogromnych pieniędzy. Wystarczy przypomnieć doniesienia o blisko 200 milionach dolarów przeznaczonych na Władców Wszechświata, ponad 100 milionach na nową wersję Afery Thomasa Crowna czy inne wysokobudżetowe projekty rozwijane równolegle. Projekt Hail Mary idealnie wpisuje się w tę strategię otwierania portfela bez większych zahamowań.

Jak informuje Variety, sama produkcja – jeszcze bez pełnej postprodukcji – pochłonęła około 160 milionów dolarów. A że film opiera się w dużej mierze na efektach specjalnych i zaawansowanej grafice komputerowej, finalny rachunek niemal na pewno wzrośnie. W praktyce oznacza to, że próg globalnej opłacalności może sięgnąć około 500 milionów dolarów, co czyni z filmu ogromne finansowe ryzyko.

Z drugiej strony Amazon MGM ma solidne argumenty. Materiał źródłowy to sprawdzony bestseller, za scenariusz odpowiada Drew Goddard – autor adaptacji Marsjanina – a pierwsze materiały promocyjne wyraźnie przywołują skojarzenia z tamtym hitem. Za kamerą stoją Phil Lord i Chris Miller, twórcy znani z ambitnych, a przy tym bardzo popularnych projektów. Premiera Projektu Hail Mary zaplanowana jest na 20 marca 2026 roku, a studio wyraźnie pozycjonuje film jako wielkie kinowe wydarzenie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/5/project-hail-mary-budget-is-150m-maybe-closer-to-175m

Tagi:

Popkultura
film
Amazon
science fiction
budżet
Ryan Gosling
Projekt Hail Mary
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




