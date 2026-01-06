To wyczekiwane science fiction zyskało właśnie wielką barierę, trudną do przekroczenia

Chodzi o Projekt Hail Mary – nowy film science fiction z Ryanem Goslingiem w roli głównej.
Mający premierę w tym roku Projekt Hail Mary od dawna uchodzi za jedną z najciekawszych propozycji science fiction dla fanów gatunku. Adaptacja bestsellerowej powieści Andy’ego Weira kusi kameralnym punktem wyjścia, historią samotnego astronauty i naciskiem na naukową wiarygodność. Problem w tym, że im więcej dowiadujemy się o produkcji, tym wyraźniej widać, że za tą pozorną kameralnością kryje się przedsięwzięcie na absolutnie gigantyczną skalę.
Projekt Hail Mary od Amazon z ogromnym budżetem
Wszystko rozbija się o budżet. Według dostępnych informacji koszt realizacji Projektu Hail Mary wynosi co najmniej 150 milionów dolarów, a coraz więcej wskazuje na to, że ostateczna kwota może zbliżyć się nawet do 175 milionów. To pułap, który automatycznie ustawia film w zupełnie innej lidze – i jednocześnie znacząco podnosi poprzeczkę oczekiwań.
W przypadku Amazonie i MGM jedno jest pewne: to studio nie boi się wydawać ogromnych pieniędzy. Wystarczy przypomnieć doniesienia o blisko 200 milionach dolarów przeznaczonych na Władców Wszechświata, ponad 100 milionach na nową wersję Afery Thomasa Crowna czy inne wysokobudżetowe projekty rozwijane równolegle. Projekt Hail Mary idealnie wpisuje się w tę strategię otwierania portfela bez większych zahamowań.
Jak informuje Variety, sama produkcja – jeszcze bez pełnej postprodukcji – pochłonęła około 160 milionów dolarów. A że film opiera się w dużej mierze na efektach specjalnych i zaawansowanej grafice komputerowej, finalny rachunek niemal na pewno wzrośnie. W praktyce oznacza to, że próg globalnej opłacalności może sięgnąć około 500 milionów dolarów, co czyni z filmu ogromne finansowe ryzyko.
Z drugiej strony Amazon MGM ma solidne argumenty. Materiał źródłowy to sprawdzony bestseller, za scenariusz odpowiada Drew Goddard – autor adaptacji Marsjanina – a pierwsze materiały promocyjne wyraźnie przywołują skojarzenia z tamtym hitem. Za kamerą stoją Phil Lord i Chris Miller, twórcy znani z ambitnych, a przy tym bardzo popularnych projektów. Premiera Projektu Hail Mary zaplanowana jest na 20 marca 2026 roku, a studio wyraźnie pozycjonuje film jako wielkie kinowe wydarzenie.
