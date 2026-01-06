To wyczekiwane science fiction zyskało właśnie wielką barierę, trudną do przekroczenia

Mający premierę w tym roku Projekt Hail Mary od dawna uchodzi za jedną z najciekawszych propozycji science fiction dla fanów gatunku. Adaptacja bestsellerowej powieści Andy’ego Weira kusi kameralnym punktem wyjścia, historią samotnego astronauty i naciskiem na naukową wiarygodność. Problem w tym, że im więcej dowiadujemy się o produkcji, tym wyraźniej widać, że za tą pozorną kameralnością kryje się przedsięwzięcie na absolutnie gigantyczną skalę.

Projekt Hail Mary od Amazon z ogromnym budżetem

Wszystko rozbija się o budżet. Według dostępnych informacji koszt realizacji Projektu Hail Mary wynosi co najmniej 150 milionów dolarów, a coraz więcej wskazuje na to, że ostateczna kwota może zbliżyć się nawet do 175 milionów. To pułap, który automatycznie ustawia film w zupełnie innej lidze – i jednocześnie znacząco podnosi poprzeczkę oczekiwań.