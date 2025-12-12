4 Loop – nowy exclusive PS5 od J.J. Abramsa i twórcy Left 4 Dead

Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano 4 Loop, czyli pierwszy duży projekt studia Bad Robot Games J.J. Abramsa we współpracy z PlayStation Studios. Twórcy połączyli filmową narrację z intensywnym stylem kooperacyjnym znanym z Left 4 Dead, oferując graczom unikalne doświadczenie rogue-lite.

4 Loop – rogue-lite w kooperacji

Zwiastun ujawnia świat gry, w którym gracze będą musieli współpracować, walcząc z przeciwnikami w dynamicznych misjach. Mechaniki rogue-lite pozwalają na zmienność wyzwań i rozwój postaci, a elementy kooperacji sprawiają, że każda rozgrywka może wyglądać inaczej. Produkcja kładzie również duży nacisk na atmosferę i kino akcji, co jest znakiem rozpoznawczym studia Bad Robot Games.