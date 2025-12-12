Order of the Sinking Star, czyli nowe logiczne dzieło twórcy Braid i The Witness na TGA 2025

Jonathan Blow, twórca kultowych Braid i The Witness, zaprezentował swoją najnowszą produkcję – Order of the Sinking Star. Gra została ujawniona podczas wydarzenia zapowiadającego nowe tytuły niezależne i już teraz przyciąga uwagę fanów wymagających łamigłówek.

Order of the Sinking Star – łamigłówki w ogromnej skali

Nowa gra Blowa to jedna wielka łamigłówka składająca się z ponad 1400 powiązanych zagadek, które razem tworzą spójny i rozbudowany ekosystem. Produkcja cechuje się uroczą grafiką i intrygującą fabułą, a sama rozgrywka opiera się na prostych, intuicyjnych zasadach – dokładnie w stylu twórcy, który od lat stawia na klarowność mechanik przy jednoczesnym maksymalnym wyzwaniu intelektualnym dla graczy.