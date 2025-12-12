Zaloguj się lub Zarejestruj

Order of the Sinking Star, czyli nowe logiczne dzieło twórcy Braid i The Witness na TGA 2025

Mikołaj Berlik
2025/12/12
Ponad 1400 zagadek i ogromny, spójny ekosystem.

Jonathan Blow, twórca kultowych Braid i The Witness, zaprezentował swoją najnowszą produkcję – Order of the Sinking Star. Gra została ujawniona podczas wydarzenia zapowiadającego nowe tytuły niezależne i już teraz przyciąga uwagę fanów wymagających łamigłówek.

Order of the Sinking Star
Order of the Sinking Star

Order of the Sinking Star – łamigłówki w ogromnej skali

Nowa gra Blowa to jedna wielka łamigłówka składająca się z ponad 1400 powiązanych zagadek, które razem tworzą spójny i rozbudowany ekosystem. Produkcja cechuje się uroczą grafiką i intrygującą fabułą, a sama rozgrywka opiera się na prostych, intuicyjnych zasadach – dokładnie w stylu twórcy, który od lat stawia na klarowność mechanik przy jednoczesnym maksymalnym wyzwaniu intelektualnym dla graczy.

Premiera Order of the Sinking Star zaplanowana jest na 2026 rok na PC.

News
zwiastun
The Game Awards
The Witness
Jonathan Blow
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
