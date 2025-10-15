To: Witajcie w Derry na mocnym zwiastunie. HBO przypomina o nadchodzącym horrorze

Fani horrorów jeszcze w tym miesiącu będą mieli okazję wrócić do Derry w stanie Maine.

Pod koniec września opublikowano nowy zwiastun To: Witajcie w Derry. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już niecałe dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że HBO postanowiło podgrzać nieco atmosferę i udostępniło kolejny trailer nadchodzącego serialu skierowanego do miłośników „To” Stephena Kinga.

HBO prezentuje kolejny zwiastun serialu To: Witajcie w Derry

Najnowszy zwiastun To: Witajcie w Derry zaczyna się beztrosko, ale już po chwili przypomina o czającym się w tytułowym mieście niebezpieczeństwie. W materiale nie zabrakło miejsca na niepokojącą rymowankę oraz Billa Skarsgårda, który ponownie wciela się w postać Pennywise’a. HBO pokazało kilka mocnych i przerażających ujęć, całość czeka na zainteresowanych na dole wiadomości.