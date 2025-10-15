Zaloguj się lub Zarejestruj

To: Witajcie w Derry na mocnym zwiastunie. HBO przypomina o nadchodzącym horrorze

Mikołaj Ciesielski
2025/10/15 21:20
0
0

Fani horrorów jeszcze w tym miesiącu będą mieli okazję wrócić do Derry w stanie Maine.

Pod koniec września opublikowano nowy zwiastun To: Witajcie w Derry. Tymczasem od premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już niecałe dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że HBO postanowiło podgrzać nieco atmosferę i udostępniło kolejny trailer nadchodzącego serialu skierowanego do miłośników „To” Stephena Kinga.

HBO prezentuje kolejny zwiastun serialu To: Witajcie w Derry

Najnowszy zwiastun To: Witajcie w Derry zaczyna się beztrosko, ale już po chwili przypomina o czającym się w tytułowym mieście niebezpieczeństwie. W materiale nie zabrakło miejsca na niepokojącą rymowankę oraz Billa Skarsgårda, który ponownie wciela się w postać Pennywise’a. HBO pokazało kilka mocnych i przerażających ujęć, całość czeka na zainteresowanych na dole wiadomości.

Zgodnie z zapowiedziami To: Witajcie w Derry przeniesie widzów do 1962 roku i prześledzi początki morderczego bytu znanego jako klaun Pennywise. Twórcami serialu są Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Producentami wykonawczymi są również Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin Fuchs.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że To: Witajcie w Derry zadebiutuje w Polsce już 27 października 2025 roku. Wspomniany serial dostępny będzie na platformie HBO Max. W obsadzie znaleźli się m.in. Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso czy Bill Skarsgård.

Źródło:https://youtu.be/Nikus0dtD08

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

