To: Witajcie w Derry w nowym zwiastunie. HBO przypomina o premierze oczekiwanego serialu

Derry w stanie Maine na pierwszy rzut oka może wydawać się spokojnym i malowniczym miasteczkiem, ale mieszkańcy od lat wiedzą, że pod jego powierzchnią czai się coś znacznie bardziej przerażającego. HBO właśnie opublikowało nowy zwiastun serialu To: Witajcie w Derry, w którym Bill Skarsgård ponownie wciela się w rolę złowieszczego klauna Pennywise’a. Produkcja zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Materiał zobaczycie poniżej.

To: Witajcie w Derry – nowy zwiastun

W materiale promocyjnym pojawia się sugestywne pytanie, które od dekad nawiedza mieszkańców Derry. „Myślisz, że ktoś mógłby porwać dziecko i trzymać je pod ziemią? W kanałach?” To niewinne, ale pełne lęku zdanie pada z ust jednego z dzieci, które nie potrafi zrozumieć, dlaczego jego przyjaciel nagle zniknął. Akcja rozpoczyna się w 1962 roku, kiedy podobne wydarzenia mają miejsce po raz pierwszy. Nikt nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że wkrótce przyjdzie im zmierzyć się z czymś nieludzkim.