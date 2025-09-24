Zaloguj się lub Zarejestruj

To: Witajcie w Derry w nowym zwiastunie. HBO przypomina o premierze oczekiwanego serialu

Radosław Krajewski
2025/09/24 09:45
Debiutu doczekamy się już w zbliżającym się okresie halloweenowym.

Derry w stanie Maine na pierwszy rzut oka może wydawać się spokojnym i malowniczym miasteczkiem, ale mieszkańcy od lat wiedzą, że pod jego powierzchnią czai się coś znacznie bardziej przerażającego. HBO właśnie opublikowało nowy zwiastun serialu To: Witajcie w Derry, w którym Bill Skarsgård ponownie wciela się w rolę złowieszczego klauna Pennywise’a. Produkcja zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Materiał zobaczycie poniżej.

To: Witajcie w Derry

To: Witajcie w Derry – nowy zwiastun

W materiale promocyjnym pojawia się sugestywne pytanie, które od dekad nawiedza mieszkańców Derry. „Myślisz, że ktoś mógłby porwać dziecko i trzymać je pod ziemią? W kanałach?” To niewinne, ale pełne lęku zdanie pada z ust jednego z dzieci, które nie potrafi zrozumieć, dlaczego jego przyjaciel nagle zniknął. Akcja rozpoczyna się w 1962 roku, kiedy podobne wydarzenia mają miejsce po raz pierwszy. Nikt nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że wkrótce przyjdzie im zmierzyć się z czymś nieludzkim.

W obsadzie To: Witajcie w Derry znalazła się plejada utalentowanych młodych aktorów, w tym Taylour Paige, znana z serialu Hit the Floor, Jovan Adepo, który wystąpił w Problemie trzech ciał, Chris Chalk, pamiętany z Gotham, James Remar, związany z Dexter: Zmartwychwstanie, Stephen Rider z Marvel’s Daredevil, Madeleine Stowe, gwiazda Revenge, oraz Rudy Mancuso, znany z Amigos.

Twórcami To: Witajcie w Derry są Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Producentami wykonawczymi oprócz wymienionej trojki są również Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin Fuchs.

Przypomnijmy, że serial zadebiutuje w stacji oraz na platformie streamingowej HBO Max w niedzielę, 26 października, a w Polsce, w poniedziałek 27 października.

To: Witajcie w Derry
To: Witajcie w Derry

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

