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Jim Carrey może wrócić do swojej kultowej roli? Reżyser filmu zabrał głos

Jakub Piwoński
2026/06/14 17:00
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Fani od lat marzą o pełnoprawnej kontynuacji. Chuck Russell nie zamyka drzwi, ale studzi emocje.

Choć od premiery Maski minęły już ponad trzy dekady, film wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych komedii lat 90. Nic więc dziwnego, że pytania o ewentualny powrót Jima Carreya do roli Stanleya Ipkissa regularnie wracają przy okazji wywiadów z twórcami.

Maska
Maska

Maska wróci? Jest komentarz reżysera

Tym razem o szanse na powstanie nowej części został zapytany Chuck Russell, reżyser oryginalnego filmu z 1994 roku. Jego odpowiedź z pewnością zainteresuje fanów kultowej produkcji, choć trudno mówić o konkretnych planach.

Zawsze się o tym mówi. O sequel Maski jestem pytany bez przerwy. Miło byłoby do tego wrócić, szczególnie z Jimem. Zobaczymy. To jeszcze nie jest gotowe, ale to piękny pomysł.

Słowa Russella sugerują, że temat rzeczywiście pojawia się w branżowych rozmowach, jednak na ten moment nie istnieje żaden projekt będący w zaawansowanej fazie rozwoju. Warto przypomnieć, że sam Jim Carrey nie wyklucza powrotu do jednej ze swoich najbardziej ikonicznych ról. W 2024 roku aktor przyznał, że byłby zainteresowany występem w kontynuacji, ale tylko pod jednym warunkiem.

To musi być właściwy pomysł. Jeśli ktoś wpadnie na odpowiedni pomysł.

GramTV przedstawia:

Jeszcze ciekawiej zrobiło się rok później, gdy Cameron Diaz zadeklarowała, że również chętnie wróciłaby do serii, jeśli w projekcie pojawiłby się Carrey. Przypomnijmy, że oryginalna Maska okazała się ogromnym sukcesem i do dziś jest uznawana za jedną z najlepszych ekranizacji komiksów lat 90. Film nie tylko umocnił pozycję Carreya w Hollywood, ale również pomógł rozpocząć karierę Cameron Diaz.

Znacznie gorzej poradził sobie natomiast Syn Maski z 2005 roku. Produkcja powstała bez udziału zarówno Carreya, jak i Russella, a po premierze została zmiażdżona przez krytyków i okazała się finansowym rozczarowaniem. To właśnie dlatego wielu fanów uważa, że marka zasługuje na prawdziwy sequel z udziałem oryginalnej obsady.

Na razie trudno mówić o czymś więcej niż o luźnych rozmowach. Carrey od lat bardzo ostrożnie wybiera projekty, a w ostatnich latach pojawiał się głównie w filmach z serii Sonic. Również Chuck Russell nie należy dziś do najbardziej aktywnych hollywoodzkich reżyserów. Mimo to zainteresowanie fanów nie słabnie.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/the-mask-sequel-with-jim-carrey-chances-officially-addressed-by-original-director/

Tagi:

Popkultura
sequel
aktor
komedia
Jim Carrey
Maska
kontynuacja
lata 90.
adaptacja komiksu
Chuck Russell
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112