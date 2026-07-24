Przeciek ujawnia śmierć dwóch postaci w Avengers: Doomsday. Nie dostaniemy nawet okazji, by się z nimi pożegnać

Wokół Avengers: Doomsday nie brakuje plotek i przecieków. To w końcu jeden z najgorętszych filmów tego roku. Nowe doniesienia sugerują, że nadchodzące widowisko przyniesie wyjątkowo dużą liczbę ofiar. Teraz Dwie bohaterki MCU mają zginąć poza kadrem, jeszcze zanim widzowie zobaczą je w akcji.

Dwie bohaterki poniosą śmierć w Avengers: Doomsday

Według najnowszej plotki śmierć mają ponieść Monica Rambeau oraz jej matka Maria Rambeau w wariancie znanym jako Binary. Bohaterki miałyby zginąć podczas powstrzymywania tzw. incursions, czyli katastrofalnych kolizji między równoległymi rzeczywistościami. Co istotne, wydarzenia te podobno nie zostaną pokazane na ekranie, a widzowie dowiedzą się o nich dopiero po fakcie.