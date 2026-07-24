Zaloguj się lub Zarejestruj

Przeciek ujawnia śmierć dwóch postaci w Avengers: Doomsday. Nie dostaniemy nawet okazji, by się z nimi pożegnać

Jakub Piwoński
2026/07/24 15:30
0
0

Poniższe informacje trzeba traktować jako plotki. Ostrzegamy jednak przed możliwymi spoilerami.

Wokół Avengers: Doomsday nie brakuje plotek i przecieków. To w końcu jeden z najgorętszych filmów tego roku. Nowe doniesienia sugerują, że nadchodzące widowisko przyniesie wyjątkowo dużą liczbę ofiar. Teraz Dwie bohaterki MCU mają zginąć poza kadrem, jeszcze zanim widzowie zobaczą je w akcji.

Monica Rambeau
Monica Rambeau

Dwie bohaterki poniosą śmierć w Avengers: Doomsday

Według najnowszej plotki śmierć mają ponieść Monica Rambeau oraz jej matka Maria Rambeau w wariancie znanym jako Binary. Bohaterki miałyby zginąć podczas powstrzymywania tzw. incursions, czyli katastrofalnych kolizji między równoległymi rzeczywistościami. Co istotne, wydarzenia te podobno nie zostaną pokazane na ekranie, a widzowie dowiedzą się o nich dopiero po fakcie.

GramTV przedstawia:

Jeśli przeciek okaże się prawdziwy, byłby to zaskakujący kierunek. Po zakończeniu filmu The Marvels wielu fanów spodziewało się, że Monica Rambeau odegra znacznie większą rolę w nadchodzących Avengersach. Zamiast tego Marvel miałby całkowicie pominąć jej dalsze losy. Warto jednak zachować ostrożność. Autorzy przecieku zaznaczają, że nawet jeśli obie bohaterki rzeczywiście zginą, najpewniej powrócą w Avengers: Secret Wars, gdzie – zgodnie z wcześniejszymi plotkami – wielu poległych herosów ma zostać wskrzeszonych przed finałową bitwą z Doktorem Doomem.

Avengers: Doomsday ma być początkiem finałowego rozdziału Sagi Multiwersum. Film pokaże zderzenie bohaterów z różnych rzeczywistości, którzy wspólnie staną do walki z Doktorem Doomem, granym przez Roberta Downeya Jr. W obsadzie znaleźli się również m.in. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Pedro Pascal, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Florence Pugh i Vanessa Kirby. Premiera filmu została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/avengers/avengers-doomsday/avengers-doomsday-rumor-points-to-two-major-characters-dying-off-screen---spoilers-a228982

Tagi:

Popkultura
Marvel
Avengers
MCU
śmierć
uniwersum
Avengers: Doomsday
seria filmów
postacie z filmów
postać z komiksu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112