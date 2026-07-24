Film o Jacku Kuroniu jeszcze nie trafił do kin, a już wywołał głośny spór. Scenarzysta żąda usunięcia nazwiska

Autor pierwszej wersji scenariusza twierdzi, że producent nie dotrzymał zawartych ustaleń. Zapowiada skierowanie sprawy do sądu.

Choć do premiery filmu Nasza rewolucja z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej pozostało jeszcze kilka miesięcy, wokół produkcji zrobiło się głośno z powodów niezwiązanych z samym seansem. Maciej Pisuk, autor pierwotnej wersji scenariusza, poinformował, że wycofał zgodę na umieszczenie swojego nazwiska w napisach końcowych. Twierdzi, że producent nie wywiązał się z wcześniejszych ustaleń dotyczących praw do jego autorskiej wersji scenariusza. Twórcy Naszej rewolucji spierają się o scenariusz Jak przekazał Pisuk w rozmowie z Presserwisem, konflikt dotyczy nie tyle gotowego filmu, ile praw do pierwszej wersji scenariusza, którą napisał kilka lat temu. Scenarzysta był pomysłodawcą projektu i podpisał umowę na przygotowanie scenariusza w 2019 roku. Jego pierwsza wersja została zaakceptowana w 2022 roku, jednak później tekst był wielokrotnie przerabiany przez kolejne osoby pracujące przy produkcji. Pisuk twierdzi, że ostateczna wersja znacząco odbiega od jego wizji, dlatego już wcześniej domagał się usunięcia swojego nazwiska z filmu.

Według scenarzysty w ubiegłym roku zawarto porozumienie, zgodnie z którym miał pomóc przy końcowych pracach nad scenariuszem, a w zamian odzyskać prawa do swojej pierwotnej wersji tekstu. Autor twierdzi jednak, że producent uzależnił realizację tych ustaleń od jego oceny gotowego filmu oraz zgody na pozostawienie nazwiska w napisach końcowych. Pisuk uznał to za próbę wywarcia nacisku i zapowiedział dochodzenie swoich praw przed sądem. Do czasu publikacji informacji prezes producenta filmu, spółki Next Film, nie odniósł się publicznie do tych zarzutów. Ale ma to nastąpić wkrótce.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Nasza rewolucja to nowy film Piotra Domalewskiego, reżysera Cichej nocy i Hiacynta. Produkcja opowiada historię Grażyny i Jacka Kuroniów, jednego z najbardziej znanych małżeństw zaangażowanych w działalność opozycyjną w czasach PRL. W roli głównej wystąpił Arkadiusz Jakubik, a partneruje mu Magdalena Popławska. Jacek Kuroń był historykiem, publicystą i jednym z najważniejszych działaczy demokratycznej opozycji wobec władz komunistycznych. Współtworzył Komitet Obrony Robotników (KOR), działał w środowisku Solidarności, a po 1989 roku pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej. Zapisał się również w pamięci wielu Polaków jako autor reform społecznych oraz inicjator słynnych zup dla najuboższych, które w latach 90. potocznie nazywano „kuroniówkami”. Film znalazł się już w programie tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, natomiast jego kinową premierę zaplanowano na 11 listopada 2026 roku. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, spór o autorstwo scenariusza może jednak towarzyszyć produkcji jeszcze długo po jej wejściu do kin.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









