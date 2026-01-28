To prawdopodobnie najlepsza trylogia w dziejach kina. Mija właśnie 30 lat od czasu, gdy zadebiutował jej pierwszy film

Czy to także najlepsze role w dorobku Julie Delpy i Ethana Hawke’a? Bardzo możliwe.

Mija rocznica rozpoczęcia jednej z najbardziej niezwykłych i najrówniejszych trylogii w historii kina. Cykl rozpoczęty filmem Przed wschodem słońca autorstwa Richarda Linklatera od lat uznawany jest za wzór filmowej konsekwencji, dojrzałości i artystycznej uczciwości. Bez fajerwerków, bez wielkich zwrotów akcji, za to z pełnym zaufaniem do dialogu, czasu i emocji. To także najjaśniejsze punkty filmografii dwójki głównych aktorów.

Trylogia filmów zaczęła się od filmu Przed wschodem słońca z 1995 roku

Wszystko zaczęło się od Przed wschodem słońca, kameralnej opowieści o przypadkowym spotkaniu dwojga młodych ludzi w pociągu i jednej nocy spędzonej na rozmowach w Wiedniu. Film, pozbawiony komercyjnych ambicji, szybko zyskał status kultowego i uznanie krytyków. Kolejne części – Przed zachodem słońca oraz Przed północą – powstawały w dziewięcioletnich odstępach, co pozwoliło bohaterom starzeć się w naturalnym tempie, razem z aktorami i widzami. Taka konstrukcja, rozciągnięta na blisko dwie dekady, pozostaje ewenementem w kinie fabularnym.