Jedna bitwa po drugiej ma nominacje do Oscara dla niemal wszystkich głównych aktorów. Ale jedna aktorka nie została wyróżniona

Leonardo DiCaprio uważa, że młodsza koleżanka z planu także zasługiwała na wyróżnienie.

Ogłoszono nominacje do Oscarów 2026, a jednym z największych faworytów okazał się film Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona. Produkcja zdobyła aż 13 nominacji, w tym dla najlepszego reżysera, a także licznych kategorii aktorskich. Wyraźnie doceniono niemal każdą rolę, co podkreśla skalę sukcesu filmu w tym roku.

O jedną nominację do Oscara za mało dla Jednej bitwy po drugiej

Wśród nominowanych aktorów znaleźli się Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro i Teyana Taylor, jednak uwagę fanów przykuł brak wyróżnienia dla Chase Infiniti, młodszej koleżanki z planu, wcielającej się w córkę bohatera granej przez DiCaprio. Gwiazdor skomentował to w wywiadzie: