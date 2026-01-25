Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna bitwa po drugiej ma nominacje do Oscara dla niemal wszystkich głównych aktorów. Ale jedna aktorka nie została wyróżniona

Jakub Piwoński
2026/01/25 15:30
Leonardo DiCaprio uważa, że młodsza koleżanka z planu także zasługiwała na wyróżnienie.

Ogłoszono nominacje do Oscarów 2026, a jednym z największych faworytów okazał się film Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona. Produkcja zdobyła aż 13 nominacji, w tym dla najlepszego reżysera, a także licznych kategorii aktorskich. Wyraźnie doceniono niemal każdą rolę, co podkreśla skalę sukcesu filmu w tym roku.

O jedną nominację do Oscara za mało dla Jednej bitwy po drugiej

Wśród nominowanych aktorów znaleźli się Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro i Teyana Taylor, jednak uwagę fanów przykuł brak wyróżnienia dla Chase Infiniti, młodszej koleżanki z planu, wcielającej się w córkę bohatera granej przez DiCaprio. Gwiazdor skomentował to w wywiadzie:

Chase była sercem i duszą tego filmu. I czeka ją niesamowita kariera. Naprawdę udźwignęła ten film – zwłaszcza, że to była jej pierwsza rola w pełnym metrażu. Nie mógłbym być z niej bardziej dumny. Dała swojej postaci charakter i intensywność. A jeśli chodzi o resztę obsady – cóż mogę powiedzieć? Pracowałem z gwiazdorską ekipą. To szczęście móc pracować z tak wieloma osobami z branży, które od dawna podziwiałem.

Kariera Chase Infiniti dopiero się rozkręca i trzeba przyznać, niezależnie od braku nominacji dla niej, że udział w tak wielkiej produkcji jak Jedna bitwa po drugiej i jej centralna rola w filmie to ogromne wyróżnienie i świetny start dla młodej aktorki. Dalej w wywiadzie DiCaprio nie szczędził też słów uznania dla samego reżysera:

To naprawdę oryginalne kino i wielowymiarowa opowieść na temat, który jest bardzo aktualny w dzisiejszym świecie, pełnym konfuzji, antagonizmów i ekstremizmu. Paul zrobił jeden z tych filmów, które będę wspominał z dumą. Mam wrażenie, że naprawdę utrzymał rękę na pulsie Ameryki.

Film wyróżnia się też bogatą obsadą i detalami scenograficznymi – DiCaprio zdradził, że niektóre rekwizyty, jak jego strój czy spodnie karate Benicia Del Toro, mogą trafić do Muzeum Akademii Filmowej. Film zdobył 13 nominacji do Oscara, w tym tę najważniejszą, dla najlepszego filmu. Rozdanie nagród przypada 15 marca.

Źródło:https://deadline.com/2025/12/chase-infiniti-one-battle-after-another-interview-1236630989/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




