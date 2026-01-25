SkyShowtime z aż czterema kinowymi hitami w lutym. Do tego dwie serialowe nowości science fiction

Platforma streamingowa odkryła karty i potwierdziła premiery oczekiwanych kinowych filmów w swojej ofercie na luty. Już w przyszłym miesiącu widzowie będą mogli obejrzeć jeden z największych hitów ubiegłego roku, czyli Jurassic World: Odrodzenie. Do biblioteki trafi również doceniona komedia Naga broń z Liamem Neesonem, animacja Smerfy: Wielki film oraz Pan Wilk i spółka 2. Ciekawe propozycje znajdą się również dla fanów seriali science fiction i nie tylko. W lutym na SkyShowtime zadebiutuje The Copenhagen Test, a także Star Trek: Starfleet Academy. Ponadto warto również zwrócić uwagę na Ponies oraz The 'Burbs. Pełną listę premier wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Ponies – 30 stycznia (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Moskwa, 1977 rok. Dwie PONIES (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, biegle mówiącą po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Towarzysząca jej Twila (Haley Lu Richardson), to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.

The Copenhagen Test – 2 lutego (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)

Ten szpiegowski thriller pokazuje losy Alexandra Hale’a (Simu Liu), amerykańskiego analityka wywiadu o chińskich korzeniach, który odkrywa, że jego mózg został zhakowany, a sprawcy mają dostęp do wszystkiego, co widzi i słyszy. Uwikłany w działania agencji i nieznanych hakerów mężczyzna musi nieustannie udawać oraz kontrolować swoje działania i emocje, aby odkryć, kto stoi za atakiem, i dowieść, po czyjej stronie stoi w tej grze.

Star Trek: Starfleet Academy – 5 lutego (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Serial zabiera widzów do świata młodych kadetów, którzy połączeni wspólnym marzeniem o lepszej przyszłości uczą się, co naprawdę oznacza służba w Starfleet. Pod czujnym okiem wymagających instruktorów młodzi bohaterowie odkrywają, czym jest prawdziwe przywództwo, jak się rodzą przyjaźnie, rywalizacje, pierwsze miłości i jak stawić czoła nowemu wrogowi zagrażającem zagrażającemu nie tylko Akademii, ale także całej Federacji. W roli głównej nagrodzona Oscarem® Holly Hunter jako kanclerz Starfleet Academy.

SpongeBob Kanciastoporty – 7 lutego (sezony 15c – 16a)

Dla najsłynniejszej na świecie morskiej gąbki, SpongeBoba, jego najlepszego kumpla Patricka i innych mieszkańców tropikalnego świata Bikini Dolnego życie to seria ekscytujących (i często absurdalnych) przygód. Pełen dobrych intencji i lekko nadgorliwy SpongeBob niezależnie, czy szuka idealnej łopatki do przerzucania burgerów, czy dryfuje na luzie ze swoją paczką, zawsze pakuje się w kłopoty.

Wylde Pak – zakręcona paka – 14 lutego

Przyrodnie rodzeństwo, Jack i Lily, wrzucone w nową rzeczywistość krok po kroku uczy się jak wspólnie żyć, radzić sobie z domowym chaosem, nowymi przyjaciółmi i przeżywać niekończące się przygody. Równocześnie pomagają w prowadzeniu rodzinnego biznesu, jakim jest salon fryzjerski dla zwierząt. Dzięki rodzicom i babci poznają swoje do tej pory oddzielne życia i odkrywają, jak wiele ich łączy: tożsamość, kultura i przywiązanie do rodziny.

Laleczka – 26 lutego

Girl Taken (Laleczka) opowiada historię sióstr bliźniaczek, Lily i Abby, których życie rozpada się, gdy Lily zostaje porwana ze spokojnego, wiejskiego miasteczka w Anglii przez lubianego miejscowego nauczyciela, Ricka Hansena. Po latach koszmaru spędzonego w niewoli Lily udaje się uciec, jednak wyczekiwana wolność okazuje się równie trudna. Świat, do którego pragnęła wrócić, zdążył pójść naprzód bez niej. Abby, Lily i ich matka Eve walczą, by odbudować swoją rodzinę. Muszą jednak stawić czoła trwałym skutkom porwania i przerażającej rzeczywistości. Rick nadal jest na wolności, zdeterminowany, by kontrolować narrację i unikać sprawiedliwości. W serialu występują Alfie Allen, Jill Halfpenny, Tallulah Evans i Delphi Evans.

The 'Burbs – 27 lutego