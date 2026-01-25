SkyShowtime z aż czterema kinowymi hitami w lutym. Do tego dwie serialowe nowości science fiction

Niesamowitą ofertę przygotowało SkyShowtime na przyszły miesiąc.
Platforma streamingowa odkryła karty i potwierdziła premiery oczekiwanych kinowych filmów w swojej ofercie na luty. Już w przyszłym miesiącu widzowie będą mogli obejrzeć jeden z największych hitów ubiegłego roku, czyli Jurassic World: Odrodzenie. Do biblioteki trafi również doceniona komedia Naga broń z Liamem Neesonem, animacja Smerfy: Wielki film oraz Pan Wilk i spółka 2. Ciekawe propozycje znajdą się również dla fanów seriali science fiction i nie tylko. W lutym na SkyShowtime zadebiutuje The Copenhagen Test, a także Star Trek: Starfleet Academy. Ponadto warto również zwrócić uwagę na Ponies oraz The 'Burbs. Pełną listę premier wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.
SkyShowtime – premiery na luty 2026
Seriale:
Ponies – 30 stycznia (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)
Moskwa, 1977 rok. Dwie PONIES (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, biegle mówiącą po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Towarzysząca jej Twila (Haley Lu Richardson), to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.
The Copenhagen Test – 2 lutego (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień)
Ten szpiegowski thriller pokazuje losy Alexandra Hale’a (Simu Liu), amerykańskiego analityka wywiadu o chińskich korzeniach, który odkrywa, że jego mózg został zhakowany, a sprawcy mają dostęp do wszystkiego, co widzi i słyszy. Uwikłany w działania agencji i nieznanych hakerów mężczyzna musi nieustannie udawać oraz kontrolować swoje działania i emocje, aby odkryć, kto stoi za atakiem, i dowieść, po czyjej stronie stoi w tej grze.
Star Trek: Starfleet Academy – 5 lutego (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)
Serial zabiera widzów do świata młodych kadetów, którzy połączeni wspólnym marzeniem o lepszej przyszłości uczą się, co naprawdę oznacza służba w Starfleet. Pod czujnym okiem wymagających instruktorów młodzi bohaterowie odkrywają, czym jest prawdziwe przywództwo, jak się rodzą przyjaźnie, rywalizacje, pierwsze miłości i jak stawić czoła nowemu wrogowi zagrażającem zagrażającemu nie tylko Akademii, ale także całej Federacji. W roli głównej nagrodzona Oscarem® Holly Hunter jako kanclerz Starfleet Academy.
SpongeBob Kanciastoporty – 7 lutego (sezony 15c – 16a)
Dla najsłynniejszej na świecie morskiej gąbki, SpongeBoba, jego najlepszego kumpla Patricka i innych mieszkańców tropikalnego świata Bikini Dolnego życie to seria ekscytujących (i często absurdalnych) przygód. Pełen dobrych intencji i lekko nadgorliwy SpongeBob niezależnie, czy szuka idealnej łopatki do przerzucania burgerów, czy dryfuje na luzie ze swoją paczką, zawsze pakuje się w kłopoty.
Wylde Pak – zakręcona paka – 14 lutego
Przyrodnie rodzeństwo, Jack i Lily, wrzucone w nową rzeczywistość krok po kroku uczy się jak wspólnie żyć, radzić sobie z domowym chaosem, nowymi przyjaciółmi i przeżywać niekończące się przygody. Równocześnie pomagają w prowadzeniu rodzinnego biznesu, jakim jest salon fryzjerski dla zwierząt. Dzięki rodzicom i babci poznają swoje do tej pory oddzielne życia i odkrywają, jak wiele ich łączy: tożsamość, kultura i przywiązanie do rodziny.
Laleczka – 26 lutego
Girl Taken (Laleczka) opowiada historię sióstr bliźniaczek, Lily i Abby, których życie rozpada się, gdy Lily zostaje porwana ze spokojnego, wiejskiego miasteczka w Anglii przez lubianego miejscowego nauczyciela, Ricka Hansena. Po latach koszmaru spędzonego w niewoli Lily udaje się uciec, jednak wyczekiwana wolność okazuje się równie trudna. Świat, do którego pragnęła wrócić, zdążył pójść naprzód bez niej. Abby, Lily i ich matka Eve walczą, by odbudować swoją rodzinę. Muszą jednak stawić czoła trwałym skutkom porwania i przerażającej rzeczywistości. Rick nadal jest na wolności, zdeterminowany, by kontrolować narrację i unikać sprawiedliwości. W serialu występują Alfie Allen, Jill Halfpenny, Tallulah Evans i Delphi Evans.
The 'Burbs – 27 lutego
GramTV przedstawia:
Akcja serialu The ‘Burbs rozgrywa się we współczesnej podmiejskiej dzielnicy. Śledzimy losy młodego małżeństwa, które niechętnie przeniosło się do rodzinnego domu męża. Ich spokojny świat zostaje wywrócony do góry nogami, gdy po sąsiedzku wprowadza się nowy lokator, który ujawnia dawne sekrety, a nowe, śmiertelne zagrożenia burzą iluzję bezpiecznej i cichej okolicy.
Filmy:
Nick Cave’s Veiled World – 1 lutego
Kreatywny świat i osiągnięcia twórcze uznanego piosenkarza i autora piosenek Nicka Cave’a, widziane oczami najbliższych współpracowników artysty. Jego dorobek wykracza poza granice jednej dziedziny: to muzyka, literatura, film, a także sztuki wizualne. W dokumencie usłyszymy wypowiedzi m.in. muzyków: Florence Welch, Colina Greenwooda i Warrena Ellisa; projektantki Belli Freud, reżysera Wima Wendersa oraz pisarza Irvine’a Welsha. Opowiadają oni o symbolicznym świecie Cave’a i jego wpływie na ich twórczość. Przyjrzymy się archetypom pojawiającym się w jego dziełach i artystycznej drodze, jaką przeszedł.
Jurassic World: Odrodzenie – 3 lutego
Świat prehistorycznych dinozaurów znów odżywa. W rolach głównych nominowana do Oscara Scarlett Johansson, nominowany do nagród Emmy i SAG Jonathan Bailey oraz dwukrotny zdobywca Oscara Mahershala Ali. W nowej odsłonie serii ekspedycja wyrusza w odizolowane rejony równikowe, by pobrać DNA trzech gigantycznych prehistorycznych stworzeń. Celem zespołu jest dokonanie przełomowego odkrycia z zakresu medycyny, które może zmienić świat i pomóc ludzkości.
Pan Wilk i spółka 2 – 12 lutego
Grupka zwierzaków-przestępców powraca, tym razem w większym gronie. W nowej odsłonie hitowej animowanej komedii ze studia DreamWorks Animation Pan Wilk i spółka z niemałym trudem odnajdują swoje miejsce poza światem przestępczym. Jednak niespodziewanie zostają zmuszeni do zawieszenia emerytury, aby zrobić „naprawdę ostatni skok”. A przyczyniają się do tego nowi przeciwnicy, a raczej – przeciwniczki.
Naga broń – 19 lutego
Tylko jeden człowiek posiada szczególny wachlarz umiejętności, aby dowodzić policyjną jednostką specjalną i uratować świat! Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) w komedii Naga broń podąża śladami swojego ojca. Choć jest może niezbyt bystry, serce ma ze złota i daje z siebie wszystko, by powstrzymać miliardera z wybujałym ego i jego absurdalny plan cofnięcia świata do czasów sprzed doby internetu. Obok Liama Neesona w obsadzie tej przezabawnej i pełnej zwrotów akcji komedii znaleźli się: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy i Eddie Yu oraz Danny Huston. Za reżyserię odpowiada Akiva Schaffer, a produkcją zajęli się Seth MacFarlane i Erica Huggins.
Smerfy: Wielki film – 26 lutego
Smerfetka staje na czele drużyny uczestniczącej w niebezpiecznej misji ratunkowej. Jej celem jest ocalić Papę Smerfa, porwanego w tajemniczych okolicznościach przez złych czarodziejów, Razamela i Gargamela. Smerfy łączą siły z nowymi przyjaciółmi i wyruszają, by przeżyć niezapomnianą przygodę.
My Dead Friend Zoe – 28 lutego
Główną bohaterką tego pełnego czarnego humoru filmu jest Merit, amerykańska weteranka z Afganistanu. Kobieta uwikłana jest w zagadkową relację ze swoją zmarłą przyjaciółką z wojska, co komplikuje jej i tak napięte relacje z rodziną. Pomimo grupowej terapii, trudnej relacji z matką i nieoczekiwanie rodzącego się uczucia do nowego znajomego, dysfunkcyjna przyjaźń Merit z Zoe izoluje ją od reszty świata. Aż do czasu, kiedy dziadek Merit, z którym od lat nie utrzymywała kontaktu, potrzebuje pomocy, czyli tego, czego ona sama nie chce przyjąć. W rolach głównych wystąpią Sonequa Martin-Green, Natalie Morales, Ed Harris i Morgan Freeman.
