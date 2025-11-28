Powrót do Silent Hill z rekordem marki. Mało chlubnym

Powrót do Silent Hill z najgorszym box-office w całej historii serii
I zdecydowanie nie jesteśmy w swojej opinii odosobnieni. W tygodniu otwarcia obraz zarobił bowiem jedynie 19,3 miliona dolarów. Jest to zdecydowanie najgorszy box office w całej historii filmowych adaptacji słynnej serii. Dla porównania Silent Hill z 2006 roku w podobnym okresie zgarnęło aż 100,6 miliona dolarów, podczas gdy Silent Hill: Revelation z 2012 wyjęło z kinowych kas 55,9 miliona dolarów.
Co ciekawe, z rzeczonych 19,3 miliona zaledwie 3,2 miliona dolarów pochodził z Ameryki Północnej. Na drugim biegunie tej wyliczanki są Chiny. Tam Powrót do Silent Hill zarobił “aż” 9,3 miliona dolarów. Matematyka jest prosta. Tydzień otwarcia w pozostałych zakątkach świata był tragiczny i trudno znaleźć usprawiedliwienie dla takiego stanu rzeczy.
Widzowie zagłosowali zatem portfelami, co pokryło się z ocenami branżowymi. W momencie pisania tego tekstu Return to Silent Hill może “pochwalić się” ocenami w serwisie Rotten Tomatoes na poziomie 18% na Tomatometrze oraz 29% na Popcornmetrze. Idzie to w parze z tym, co dzieje w innych zakątkach Internetu. Wszak na Internet Movie Data Base obraz Christophe’a Gansa zapracował na notę 4,3/10, a na rodzimym Filmwebie 3,9/10.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, sam Gans zdaje się nic sobie nie robić z odbioru swojego obrazu i wyraża chęć zrealizowania kolejnej części SH:
Zaadaptuję kolejny rozdział, bo niektóre rzeczy są tam ekstremalnie dobre. To coś innego niż w przypadku pierwszego filmu czy teraz w przypadku powrotu do Silent Hill. Lubię ten świat i widzę, że wielu ludzi uważa, iż robię całkiem niezłą robotę.
Tak słabe wyniki filmowej adaptacji opowieści z Silent Hill 2 muszą być ogromnym rozczarowaniem dla Konami. Wszak japońska firma na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy wypuściła dwie nowe, bardzo ciepło przyjęte gry z uniwersum SH. Najpierw był to przygotowany przez Polaków z Bloober Teamu remake Silent Hill 2, a następnie Silent Hill f od NeoBards Entertainment.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!