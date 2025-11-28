Powrót do Silent Hill z rekordem marki. Mało chlubnym

Powrót do Silent Hill zdecydowanie nie wypadł tak, jak mogli liczyć na to fani franczyzy. Wiadomo, Ciche Wzgórze powinno straszyć, ale nie fatalną jakością wykonania.

Tymczasem na Powrót do Silent Hill z każdej strony spada fala krytyki. Nawet my na Gram.pl nie mieliśmy dla obrazu litości, oceniając go na zasłużone 1/10. Powrót do Silent Hill z najgorszym box-office w całej historii serii I zdecydowanie nie jesteśmy w swojej opinii odosobnieni. W tygodniu otwarcia obraz zarobił bowiem jedynie 19,3 miliona dolarów. Jest to zdecydowanie najgorszy box office w całej historii filmowych adaptacji słynnej serii. Dla porównania Silent Hill z 2006 roku w podobnym okresie zgarnęło aż 100,6 miliona dolarów, podczas gdy Silent Hill: Revelation z 2012 wyjęło z kinowych kas 55,9 miliona dolarów.

Co ciekawe, z rzeczonych 19,3 miliona zaledwie 3,2 miliona dolarów pochodził z Ameryki Północnej. Na drugim biegunie tej wyliczanki są Chiny. Tam Powrót do Silent Hill zarobił “aż” 9,3 miliona dolarów. Matematyka jest prosta. Tydzień otwarcia w pozostałych zakątkach świata był tragiczny i trudno znaleźć usprawiedliwienie dla takiego stanu rzeczy. Widzowie zagłosowali zatem portfelami, co pokryło się z ocenami branżowymi. W momencie pisania tego tekstu Return to Silent Hill może “pochwalić się” ocenami w serwisie Rotten Tomatoes na poziomie 18% na Tomatometrze oraz 29% na Popcornmetrze. Idzie to w parze z tym, co dzieje w innych zakątkach Internetu. Wszak na Internet Movie Data Base obraz Christophe’a Gansa zapracował na notę 4,3/10, a na rodzimym Filmwebie 3,9/10.

Co ciekawe, sam Gans zdaje się nic sobie nie robić z odbioru swojego obrazu i wyraża chęć zrealizowania kolejnej części SH: Zaadaptuję kolejny rozdział, bo niektóre rzeczy są tam ekstremalnie dobre. To coś innego niż w przypadku pierwszego filmu czy teraz w przypadku powrotu do Silent Hill. Lubię ten świat i widzę, że wielu ludzi uważa, iż robię całkiem niezłą robotę. Tak słabe wyniki filmowej adaptacji opowieści z Silent Hill 2 muszą być ogromnym rozczarowaniem dla Konami. Wszak japońska firma na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy wypuściła dwie nowe, bardzo ciepło przyjęte gry z uniwersum SH. Najpierw był to przygotowany przez Polaków z Bloober Teamu remake Silent Hill 2, a następnie Silent Hill f od NeoBards Entertainment.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

