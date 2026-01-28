Nadchodzi remake szokującego horroru z lat 70., który już teraz wzbudza kontrowersje, a teaser tylko podgrzewa atmosferę

To może być jeden z najbardziej szokujących horrorów ostatnich lat. Remake kultowego Faces of Death z 1978 w reżyserii Daniela Goldhabera od dawna owiany jest złą sławą, a jego droga na ekrany przypomina bardziej thriller niż standardową dystrybucję filmową. Produkcja była gotowa już w 2024 roku i otrzymała od amerykańskiej organizacji MPA najwyższą kategorię wiekową – twarde R – za ekstremalną przemoc, krew, brutalność, treści seksualne, nagość, narkotyki i wulgarny język.

Nadchodzi remake szokującego horroru z lat 70.

Film, nakręcony wiosną 2023 roku jako współczesna reinterpretacja kontrowersyjnego klasyka z 1978 roku, przez długi czas pozostawał w zawieszeniu. Teraz jednak pojawiły się sygnały, że Faces of Death wreszcie trafi do kin – według doniesień ma zadebiutować w całych Stanach Zjednoczonych 10 kwietnia. W sieci krąży już teaser, opublikowany w dość podejrzany sposób, na anonimowym kanale w serwisie YouTube i poprzedzony ostrzeżeniem o drastycznych scenach śmierci. Branżowe źródła potwierdzają jednak, że materiał jest autentyczny.