Nadchodzi remake szokującego horroru z lat 70., który już teraz wzbudza kontrowersje, a teaser tylko podgrzewa atmosferę

To będzie film tylko dla widzów o mocnych nerwach.
To może być jeden z najbardziej szokujących horrorów ostatnich lat. Remake kultowego Faces of Death z 1978 w reżyserii Daniela Goldhabera od dawna owiany jest złą sławą, a jego droga na ekrany przypomina bardziej thriller niż standardową dystrybucję filmową. Produkcja była gotowa już w 2024 roku i otrzymała od amerykańskiej organizacji MPA najwyższą kategorię wiekową – twarde R – za ekstremalną przemoc, krew, brutalność, treści seksualne, nagość, narkotyki i wulgarny język.
Nadchodzi remake szokującego horroru z lat 70.
Film, nakręcony wiosną 2023 roku jako współczesna reinterpretacja kontrowersyjnego klasyka z 1978 roku, przez długi czas pozostawał w zawieszeniu. Teraz jednak pojawiły się sygnały, że Faces of Death wreszcie trafi do kin – według doniesień ma zadebiutować w całych Stanach Zjednoczonych 10 kwietnia. W sieci krąży już teaser, opublikowany w dość podejrzany sposób, na anonimowym kanale w serwisie YouTube i poprzedzony ostrzeżeniem o drastycznych scenach śmierci. Branżowe źródła potwierdzają jednak, że materiał jest autentyczny.
Wokół filmu narosło wiele plotek. Według nieoficjalnych informacji pierwotny partner projektu miał wycofać się po seansach testowych, uznając gotowy materiał za zbyt eksperymentalny i radykalny. Produkcja, zrealizowana za stosunkowo niewielki budżet około 7 milionów dolarów, miała nawet planowaną premierę festiwalową, która została w ostatniej chwili odwołana, co doprowadziło do zerwania współpracy z reżyserem. Warto dodać, że oryginalne Faces of Death doczekało się kilku kontynuacji.
Nowe Faces of Death opowiada historię moderatorki platformy wideo, która natrafia na grupę publikującą nagrania brutalnych zbrodni. Kluczowe pytanie brzmi: czy to prawdziwe morderstwa, czy perfekcyjnie spreparowane deepfake’i? Czy wszystko to jest tylko zręczną kampanią marketingową, podobną do tej z 1999 roku gdy reklamowano kultowy Blair Witch Project jako prawdziwy materiał?W obsadzie znaleźli się m.in. Dacre Montgomery, Barbie Ferreira, Josie Totah i Charli XCX. Jeśli zapowiedzi nie kłamią, widzów czeka horror, który może przesunąć granice ekranowej grozy.
