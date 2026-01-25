Blake Lively to “piep***na terrorystka”? Wraca głośna sprawa konfliktu wokół It Ends with Us

Wracamy do głośnej sprawy konfliktu wokół filmu It Ends with Us. Przypomnijmy: adaptacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover z 2024 roku, w której główną rolę zagrała Blake Lively, od miesięcy znajduje się w centrum prawnej i wizerunkowej burzy. Aktorka oskarżyła reżysera Justina Baldoniego o stworzenie wrogiego środowiska pracy i niewłaściwe zachowanie na planie. Baldoni wszystkiemu zaprzeczył i odpowiedział kontrpozwami. Spór szybko przeniósł się z planu filmowego na salę sądową.

It Ends with Us – Blake Lively to “piep***na terrorystka”?

Teraz sprawa wraca ze zdwojoną siłą. Ujawniono prywatne SMS-y i e-maile, które trafiły do akt sądowych. Korespondencja pokazuje, jak kulisy konfliktu wyglądały z perspektywy kierownictwa Sony Pictures. Najwięcej emocji wzbudza fragment rozmowy, w której jeden z dyrektorów studia, Andrea Giannetti, miał określić Blake Lively mianem „pieprzonej terrorystki”. Sformułowanie to padło w kontekście negocjacji kontraktowych oraz sporów o kontrolę kreatywną nad filmem.