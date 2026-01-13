To pierwsza taka gra w historii Xbox Game Pass. Tego tytułu od Ubisoftu nikt się nie spodziewał

Ambitna produkcja osadzona w kultowym uniwersum trafia do abonamentu Microsoftu.

Microsoft od początku miesiąca systematycznie wzmacnia bibliotekę Xbox Game Pass. Oferta regularnie rośnie, a kolejne tytuły trafiają zarówno na PC, jak i konsole Xbox Series X|S. Dzisiejsza premiera jest jednak wyjątkowa – do abonamentu dołącza gra, która stanowi ważny krok w historii Ubisoftu. Star Wars Outlaws – wielka premiera w Xbox Game Pass Od dziś w Xbox Game Pass dostępne jest Star Wars Outlaws, czyli jeden z najbardziej ambitnych projektów Ubisoftu. Za grę odpowiada studio Massive Entertainment, znane z serii The Division, które tym razem sięgnęło po zupełnie inne uniwersum.

To pierwsza w historii pełnoprawna produkcja Ubisoftu osadzona w świecie Gwiezdnych wojen. Przez wiele lat prawa do tego IP posiadało Electronic Arts, dlatego Star Wars Outlaws jest dla wydawcy nowym otwarciem i próbą zaznaczenia swojej obecności w jednym z najważniejszych popkulturowych uniwersów. Akcja Star Wars Outlaws rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z Imperium kontratakuje i Powrotu Jedi. Główna bohaterka, Kay Vess, próbuje wyrwać się spod wpływu potężnego syndykatu przestępczego. W tym celu kompletuje własną ekipę i planuje ryzykowny skok, który może zapewnić jej wolność.

Gra zebrała mieszane opinie. Chwalono klimat, skalę świata oraz odejście od schematu Jedi i Sithów, jednak część graczy krytykowała konstrukcję bohaterki i wybrane elementy rozgrywki. Debiut w Xbox Game Pass daje jednak możliwość samodzielnej oceny tytułu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Star Wars Outlaws jest dostępne w Xbox Game Pass na PC oraz Xbox Series X|S. To jedna z największych premier abonamentu w ostatnich tygodniach i zarazem ważny test dla Ubisoftu w nowym dla niego uniwersum. Star Wars Outlaws – recenzja. I nie ma mocy