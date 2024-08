Star Wars Outlaws – recenzja. I nie ma mocy

Świetny klimat, ale brak własnej tożsamości. Najnowsza gra z Gwiezdnych wojen to niemal same znajome motywy z jedną ciekawą mechaniką.

Dobrych gier z uniwersum Gwiezdnych wojen nigdy dość, szczególnie gdy nowych kinowych filmów brak, a serialowe propozycje rozczarowują. Zaledwie w ubiegłym roku mogliśmy zagrywać się w udane Star Wars Jedi: Ocalały od Respawn Entertainment, a teraz tę dobrą passę miało podtrzymać Star Wars Outlaws, czyli najnowszy tytuł od Massive Entertainment należącego do Ubisoftu. Pierwsze zapowiedzi roztaczały wizję trzecioosobowej gry akcji z wyrazistą bohaterką i fabułą kręcącą się wokół syndykatów, łowców nagród i podrzędnych szmuglerów. Po sześciu latach mieliśmy więc dostać growy odpowiednik dla Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, ale rozgrywający się między piątą a szóstą częścią Sagi Skywalkerów. Wszystko to brzmiało na tyle dobrze, że będąc fanem świata Star Wars, ciężko było nie czekać na tę produkcję. Jednak Star Wars Outlaws już w pierwszych godzinach pokazuje, że z tytułem kandydującym do gry roku nie będziemy mieli do czynienia, a raczej z pozycją, która równie często daje satysfakcje, co frustruje.

Bohaterka nie jest wrażliwa na Moc, a Star Wars Outlaws jest jedną z nielicznych pozycji z gwiezdnowojennego katalogu gier, gdzie magiczna/mityczna siła nie odgrywa w historii (prawie) żadnej roli. To miły powiew świeżego powietrza po dwóch częściach Star Wars Jedi, i chociaż zawsze dobrze jest pomachać świetlnym mieczem przed oczami przeciwników, to świat Gwiezdnych wojen jest na tyle bogaty i różnorodny, że również inne profesje, nawet te mniej szlachetne, mają ogromny potencjał do wykorzystania. Na pierwszy ogień poszła więc przemytniczka, której specjalnością jest pakowanie się w różne tarapaty, jednocześnie nie mogąc prowadzić otwartej walki, jak Jedi. W Star Wars Outlaws będziemy więc się skradać, bardzo dużo skradać, tak że osoby, które liczyły na pełnoprawną grę akcji w stylu Uncharted, mogą się nieco zawieść (choć w grze sporo jest elementów znanych z produkcji Naughty Dog).

Problem w tym, że mechanika skradania nie jest szczególnie dopracowana. W wielu misjach gra wymusza na nas przejście niektórych etapów bez wszczynania alarmu, co czasami jest nie tylko wymagające, ale i czasochłonne. Tym bardziej gdy utkniemy ukryci między kilkoma przeciwnikami, którzy ani myślą zmienić swojej pozycji, abyśmy mogli przemknąć za ich plecami. W takiej sytuacji nie pomaga nawet Nix, który może zdezorientować wroga, zaatakować go, czy okraść, a naszego małego towarzysza możemy również wykorzystać do otworzenia drzwi, przyniesienia nam jakiegoś przedmiotu, jak również do rozwiązania prostych zagadek środowiskowych. Jest to podstawowy błąd Star Wars Outlaws, który wymaga od gracza przechodzenia wybranych etapów po cichu, ale dając bardzo ograniczoną liczbę narzędzi do wykorzystania, aby misja zakończyła się powodzeniem.

Nie możemy przykleić się do osłony, aby z łatwością powalić będącego w pobliżu przeciwnika, o tak prostej, a potrzebnej mechanice jak gwizdanie, to w Massive Entertainment najwyraźniej nikt nie słyszał. Mechanika skradania jest do granic możliwości uproszczona, a w wielu misjach doświadczamy konieczności podążania za celem misji jak po sznurku, dokładnie tak, jak zaplanowali to sobie twórcy. Nie ma tu miejsca na opracowanie własnego planu infiltracji bazy wroga. Gra nie daje zbyt wielu możliwości zboczenia z zaplanowanej ścieżki, a nawet jeśli niektóre lokacje są bardziej otwarte, to wciąż niektórzy przeciwnicy w jakiś dziwny sposób są w stanie wypatrzeć nas z dużej odległości. Wtedy podążają w naszą stronę, a nam pozostaje próba walki (gdy przeciwników jest więcej niż 3-4, prawdopodobnie jesteśmy skazani na niepowodzenie i zaalarmują resztę), lub wczytanie ostatniego zapisu gry.

Z blastera go

Oczywiście Star Wars Outlaws nie polega na samym skradaniu i jest wiele misji, gdzie alarmami nie musimy się w ogóle przejmować. Również w wielu momentach w głównym wątku, które wręcz zmuszają nas do otwarcia ognia do przeciwników. Ale model strzelania także pozostawia sporo do życzenia. Kay dysponuje tylko swoim blasterem, który co prawda posiada trzy tryby broni (plazmowy, jonowy i energetyczny), a każdy z nich posiada dwa lub trzy różne wersje (jeden strzela pojedynczymi pociskami, drugi serią, trzeci naładowanym atakiem), ale nieszczególnie zmienia to poczucia strzelania się z zabawkowego pistoletu. Nie czuć ciężaru broni, czy też momentu, w którym przeciwnik padł od gradu naszych kul. Sytuacja zmienia się, gdy w ręce bohaterki wpada jedna z cięższych broni, którą możemy znaleźć na polu bitwy, zazwyczaj po poległych przeciwnikach. Mają one ograniczony zasób pocisków, które możemy z nich wystrzelić, ale właśnie wtedy model strzelania pokazuje swój pazur i aż żal, że trwa to tak krótko i jest mocno ograniczone.

Zupełnie innym aspektem, który negatywnie wpływa na walkę, jest inteligencja przeciwników, a raczej jej brak. Niezależnie, czy walczymy z członkami gangów, imperialnymi, czy bandytami, wszyscy zachowują się tak samo idiotycznie. Biegają bez ładu i składu, nie chowają się za żadnymi osłonami, nie wykorzystują swojej liczebnej przewagi, a ich jedynym szczytem prowadzenia wojennej sztuki, jest rzucanie granatów, które potrafią zrobić bardzo dużą krzywdę mało wytrzymałej Kay. Chociaż bohaterka nie przyjmie na swoją klatę zbyt wielu pocisków, to nawet zabicie całego garnizonu szturmowców nie stanowi aż takiego wyzwania, jakim powinno być. I chociaż jest to ciężkie zadanie, to czasami wystarczy czekać, aż wrogowie sami podejdą pod celownik i wyplucie z pistoletu tylu pocisków, ile tylko potrzeba, aby przeciwnik w końcu padł. Gra oferuje nawet nieliczne walki z bossami, ale nie są one na tyle ciekawe i widowiskowe, aby jakkolwiek różniły się od pojedynków ze zwykłymi wrogami.

Oprócz skradania i walki trzecim ważnym elementem Star Wars Outlaws są fragmenty zręcznościowe. To właśnie wtedy gra zaczyna przypominać Uncharted, czy Tomb Raidera, gdzie Kay wspina się na różne platformy, przeskakuje nad przepaściami, czy wykorzystuje linkę, aby dostać się do niedostępnych miejsc. Są to powolne, spokojne momenty, gdzie możemy na chwilę odetchnąć od ciągłego napięcia, towarzyszącego dwóm wcześniej opisanym podstawowym elementom, które składają się na tę grę. Bohaterka musi również rozwiązać proste zagadki środowiskowe, zazwyczaj wykorzystując do tego Nixa, aby coś otworzył lub odsłonił generator, w który należy strzelić z pocisku jonowego. Nic skomplikowanego, podobnie jak sama eksploracja, choć w wielu miejscach miałem wrażenie, że kolejne platformy, po których musimy się wspinać, są źle rozłożone. Niejednokrotnie musiałem dokładnie rozglądać się po lokacji w poszukiwaniu kolejnych platform, po których miałem się wspiąć. Oczywiście nie jest to jakiś większy problem, przez który da się utknąć na długie minuty, ale to negatywnie wpływa na tempo i dynamikę takich zręcznościowych fragmentów.

Najnowsza gra z Gwiezdnych wojen nie przypadkowo oferuje sporych rozmiarów mapy na czterech z głównych planet, które przyjdzie nam odwiedzić. W końcu to produkcja Ubisoftu więc nie mogło zabraknąć typowych dla francuskiego wydawcy mechanik gier z otwartym światem. Star Wars Outlaws nie jest więc wolny od masy zadań pobocznych, znajdziek i innych aktywności, którymi możemy znacząco wydłużyć sobie grę. Przejście głównego wątku zajmuje około 15 godzin, o ile nie wykonujemy w międzyczasie żadnych innych zadań (wtedy możemy wydłużyć rozgrywkę do 40-50 godzin), więc sama historia kończy się dosyć szybko, ale zdecydowanie nie warto śpieszyć się z obejrzeniem napisów końcowych. Nawet jeśli gra pozwala na dalsze kontynuowanie zabawy po przejściu historii. W czasie przygody natrafimy na mnóstwo opcjonalnych zadań, które pozwolą nie tylko zwiększyć reputację u jednego z syndykatów (kosztem pogorszenia u innego), ale również zebrać lepsze wyposażenie, czy odblokować nowe umiejętności dla Kay.

Misje rozwojowe

Bohaterka nie zdobywa żadnych punktów doświadczenia, ani też kolejnych poziomów, które odblokowywałyby nowe umiejętności. Jednak podczas zabawy możemy Kay, a także Nixa, na wiele sposobów „ulepszyć”. Jest to jednak wpisane w samą historię, co może się podobać, gdyż pierwszym krokiem jest odblokowanie eksperta, czyli jednej z ośmiu dostępnych postaci, dzięki której zdobędziemy nowe zdolności. Już samo szukanie eksperta jest osobnym zadaniem, a gdy już go odnajdziemy, ten zleca nam kolejną misję, po której dopiero odblokujemy karty z umiejętnościami, które wymagają od nas dodatkowych czynności, zanim na dobre zdobędziemy daną umiejętność. Chcemy zwiększyć liczbę fiolek z bactą (apteczki) czy granatów, które Kay może jednocześnie przy sobie nosić? Trzeba znaleźć odpowiednie materiały, w tym jeden specjalny, z którym wiąże się inna mini-misja powiązana z, a jakże, pytajnikiem na mapie, który pokazują specjalne i ciekawe miejsca z nagrodą do zdobycia. A może wolicie zwiększyć maksymalne zdrowie bohaterki? Wtedy musicie zabić określoną liczbą wyznaczonych przeciwników i/lub kogoś znaleźć.

Innym elementem zaczerpniętym z grach RPG jest zbieranie lepszego sprzętu, a konkretniej elementów ubrań dla Kay. Z niektórych misji głównych oraz pobocznych, ale również eksplorując świat, możemy zdobyć nowe kurtki, pasy oraz spodnie, które nie tylko odblokowują nowy wygląd, który możemy od razu zastosować przy innym ubraniu, ale również zwiększają nasze możliwości w walce, jak podwyższać przyrost adrenaliny, dzięki któremu możemy wykorzystać specjalną umiejętność bohaterki, która działa identycznie jak w Red Dead Redemption 2, czyli przez krótki okres zaznaczamy kilku przeciwników, po czym Kay od razu do nich strzeli i ich automatycznie zabije; czy przywracając zdrowie po zabiciu każdego oponenta. Lepsze elementy ubioru tworzą również zestawy, które dają dodatkowe bonusy, ale znalezienie wszystkich komponentów nie należy do łatwych zadań.

Jedni mogą narzekać na ten system, że sztucznie wydłuża rozgrywkę i rzeczywiście tak jest, ale z drugiej deweloperzy z Massive Entertainment stworzyli ciekawą mechanikę, który wymaga od gracza czegoś więcej, niż zwykłego zarządzania drzewkiem umiejętności. Fakt, że większość misji, również tych bardziej rozbudowanych z zadań pobocznych, zawierają schematyczne cele, w których musimy coś wykraść, komuś coś ukraść, czy kogoś zabić. Podobny schemat misji zlecają nam organizacje przestępcze, czyli Syndykat Pyke’ów, Szkarłatny Świt, Kartel Huttów, czy Klan Ashigów. Od nas zależy, z którym gangiem będziemy bliżej współpracować, a z którym zatrzemy na tyle, że wyślą na nas oddział specjalny, mający za zadanie zabić Kay.

Gangi Starego Imperium

Właściwie, to cała ta mechanika związana z pracą dla konkretnej organizacji dla wielu graczy może stanowić główną zabawę. Jest ona dosyć prosta i intuicyjna, polegająca na utrzymywaniu dobrych stosunków z wybranym przez siebie gangiem, dzięki czemu możemy liczyć na nagrody w postaci tańszych i lepszych przedmiotów do kupienia u handlarzy powiązanych z daną organizacją przestępczą, a także otrzymywaniem prezentów, czy możliwością wejścia na teren szajki, zarówno w miastach, jak i na otwartych terenach, bez wzbudzania niczyich podejrzeń, co przy gangach, z którymi nie mamy dobrych stosunków, prowadzi od razu do konfliktu. Mechanika jest na tyle dobrze skonstruowana, że nie daje możliwości posiadania doskonałej reputacji u każdej organizacji w tym samym czasie, więc będziemy musieli wybierać, z kim wolimy trzymać. Po każdej z misji wykonanej na zlecenie danej szajki mamy wybór, czy chcemy działać dla ich dobra, czy też dla innej organizacji, automatycznie polepszają z nimi stosunki.