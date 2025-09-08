To ostatni tydzień na ogranie trzech gier w Xbox Game Pass

Microsoft ogłosił listę gier, które opuszczą katalogi Xbox i PC Game Pass w połowie września. Już 15 września z usług znikną trzy tytuły, w tym duchowy następca Advance Wars oraz wysoko oceniana zręcznościówka. Gracze mają jeszcze tydzień, by sprawdzić je w ramach abonamentu.
Gry, które opuszczą Xbox i PC Game Pass 15 września
W najbliższy poniedziałek z katalogu Game Pass znikną:
- All You Need is Help (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, chmura) – kooperacyjna gra logiczna, nastawiona na wspólną zabawę;
- Wargroove 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, chmura) – strategia inspirowana kultowym Advance Wars, rozwijająca pomysły pierwszej części;
- We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, chmura) – odświeżona wersja klasycznej produkcji z elementami zręcznościowymi i logicznymi, która cieszy się na Steamie statusem „przytłaczająco pozytywnych” recenzji.
