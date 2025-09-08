Zaloguj się lub Zarejestruj

To ostatni tydzień na ogranie trzech gier w Xbox Game Pass

Mikołaj Berlik
2025/09/08 12:45
0
0

Microsoft ogłosił listę gier, które znikną z abonamentu w najbliższym czasie.

Microsoft ogłosił listę gier, które opuszczą katalogi Xbox i PC Game Pass w połowie września. Już 15 września z usług znikną trzy tytuły, w tym duchowy następca Advance Wars oraz wysoko oceniana zręcznościówka. Gracze mają jeszcze tydzień, by sprawdzić je w ramach abonamentu.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Gry, które opuszczą Xbox i PC Game Pass 15 września

W najbliższy poniedziałek z katalogu Game Pass znikną:

  • All You Need is Help (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, chmura) – kooperacyjna gra logiczna, nastawiona na wspólną zabawę;
  • Wargroove 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, chmura) – strategia inspirowana kultowym Advance Wars, rozwijająca pomysły pierwszej części;
  • We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, chmura) – odświeżona wersja klasycznej produkcji z elementami zręcznościowymi i logicznymi, która cieszy się na Steamie statusem „przytłaczająco pozytywnych” recenzji.

GramTV przedstawia:

To ostatnie dni, by ograć te tytuły w ramach abonamentu. Po ich usunięciu pozostanie możliwość zakupu z 20% zniżką, oferowaną subskrybentom Game Pass. Warto przypomnieć, że na początku miesiąca abonament został rozszerzony o kilka nowych tytułów.

Tagi:

News
PC
Xbox One
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
PC Game Pass
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112