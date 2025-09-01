Xbox Game Pass z niesamowitą ofertą na wrzesień. Jedna z najbardziej oczekiwanych premier zadebiutuje w usłudze

To będzie świetny miesiąc dla subskrybentów usługi Microsoftu.
We wrześniu subskrybenci Xbox Game Pass mogą liczyć na kilka wyjątkowych premier i nowych tytułów w katalogu usługi. Microsoft już teraz ujawnił pierwszą część listy gier, które trafią do Game Passa w nadchodzących tygodniach, a pełną listę na pierwszą połowę bieżącego miesiąca poznamy już niebawem.
Na dobry początek miesiąca zaplanowano premierę, na którą czekali gracze na całym świecie. 4 września do usługi trafi Hollow Knight: Silksong w wersjach na Xboxa Series X/S oraz komputerach osobistych. Dzień później, 5 września, użytkownicy zyskają dostęp do 10-godzinną wersję próbną NHL 26 w ramach EA Play na konsolach.
W połowie miesiąca pojawi się kolejny potencjalny hit. 17 września zadebiutuje Deep Rock Galactic: Survivor na konsolach oraz PC. Z kolei następnego dnia, 18 września, gracze będą mogli zanurzyć się w postapokaliptycznej strategii Frostpunk 2, która pojawi się na Xboksie Series X|S. Zaś 19 września w ofercie pojawi się także 10-godzinny trial EA Sports FC 26 w ramach EA Play, dostępny zarówno na konsolach, jak i PC.
Xbox Game Pass – oferta na wrzesień 2025
4 września - Hollow Knight: Silksong
5 września - NHL 26 (10-godzinna wersja próbna w EA Play)
17 września - Deep Rock Galactic: Survivor
18 września - Frostpunk 2
19 września - EA Sports FC 26 (10-godzinna wersja próbna w EA Play)
