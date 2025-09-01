Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass z niesamowitą ofertą na wrzesień. Jedna z najbardziej oczekiwanych premier zadebiutuje w usłudze

Radosław Krajewski
2025/09/01 11:00
0
0

To będzie świetny miesiąc dla subskrybentów usługi Microsoftu.

We wrześniu subskrybenci Xbox Game Pass mogą liczyć na kilka wyjątkowych premier i nowych tytułów w katalogu usługi. Microsoft już teraz ujawnił pierwszą część listy gier, które trafią do Game Passa w nadchodzących tygodniach, a pełną listę na pierwszą połowę bieżącego miesiąca poznamy już niebawem.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Na dobry początek miesiąca zaplanowano premierę, na którą czekali gracze na całym świecie. 4 września do usługi trafi Hollow Knight: Silksong w wersjach na Xboxa Series X/S oraz komputerach osobistych. Dzień później, 5 września, użytkownicy zyskają dostęp do 10-godzinną wersję próbną NHL 26 w ramach EA Play na konsolach.

GramTV przedstawia:

W połowie miesiąca pojawi się kolejny potencjalny hit. 17 września zadebiutuje Deep Rock Galactic: Survivor na konsolach oraz PC. Z kolei następnego dnia, 18 września, gracze będą mogli zanurzyć się w postapokaliptycznej strategii Frostpunk 2, która pojawi się na Xboksie Series X|S. Zaś 19 września w ofercie pojawi się także 10-godzinny trial EA Sports FC 26 w ramach EA Play, dostępny zarówno na konsolach, jak i PC.

Xbox Game Pass – oferta na wrzesień 2025

  • 4 września - Hollow Knight: Silksong
  • 5 września - NHL 26 (10-godzinna wersja próbna w EA Play)
  • 17 września - Deep Rock Galactic: Survivor
  • 18 września - Frostpunk 2
  • 19 września - EA Sports FC 26 (10-godzinna wersja próbna w EA Play)
Źródło:https://www.purexbox.com/guides/xbox-game-pass-all-games-coming-soon-in-september-2025

Tagi:

News
Microsoft
abonament
Xbox Game Pass
usługa
Xbox
subskrypcja
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Series S
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112