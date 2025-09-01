Xbox Game Pass z niesamowitą ofertą na wrzesień. Jedna z najbardziej oczekiwanych premier zadebiutuje w usłudze

To będzie świetny miesiąc dla subskrybentów usługi Microsoftu.

We wrześniu subskrybenci Xbox Game Pass mogą liczyć na kilka wyjątkowych premier i nowych tytułów w katalogu usługi. Microsoft już teraz ujawnił pierwszą część listy gier, które trafią do Game Passa w nadchodzących tygodniach, a pełną listę na pierwszą połowę bieżącego miesiąca poznamy już niebawem.

Na dobry początek miesiąca zaplanowano premierę, na którą czekali gracze na całym świecie. 4 września do usługi trafi Hollow Knight: Silksong w wersjach na Xboxa Series X/S oraz komputerach osobistych. Dzień później, 5 września, użytkownicy zyskają dostęp do 10-godzinną wersję próbną NHL 26 w ramach EA Play na konsolach.

W połowie miesiąca pojawi się kolejny potencjalny hit. 17 września zadebiutuje Deep Rock Galactic: Survivor na konsolach oraz PC. Z kolei następnego dnia, 18 września, gracze będą mogli zanurzyć się w postapokaliptycznej strategii Frostpunk 2, która pojawi się na Xboksie Series X|S. Zaś 19 września w ofercie pojawi się także 10-godzinny trial EA Sports FC 26 w ramach EA Play, dostępny zarówno na konsolach, jak i PC. Xbox Game Pass – oferta na wrzesień 2025 4 września - Hollow Knight: Silksong

5 września - NHL 26 (10-godzinna wersja próbna w EA Play)

17 września - Deep Rock Galactic: Survivor

18 września - Frostpunk 2

19 września - EA Sports FC 26 (10-godzinna wersja próbna w EA Play)

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.