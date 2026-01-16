To ostatni rok New World: Aeternum. Wiemy, kiedy serwery gry zostaną wyłączone

Już pod koniec października ogłoszono zakończenie rozwoju gry New World: Aeternum. Wówczas poinformowano również, że infrastruktura sieciowa wspomnianej produkcji zostanie utrzymana co najmniej do końca 2026 roku. Teraz okazuje się jednak, że MMORPG od Amazon Games został nieco ponad rok życia.

Ujawniono datę wyłączenia serwerów New World: Aeternum

Zgodnie z przekazanymi informacjami serwery New World: Aeternum zostaną wyłączone 31 stycznia 2027 roku. Wczoraj – 15 stycznia 2026 roku – MMORPG od Amazon Games zostało natomiast wycofane ze sprzedaży. Na szczęście użytkownicy, którzy kupili wspomnianą produkcję wcześniej, mogą cieszyć się rozgrywką aż do momentu zapowiedzianego wyłączenia serwerów.