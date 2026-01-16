To ostatni rok New World: Aeternum. Wiemy, kiedy serwery gry zostaną wyłączone

Twórcy dziękują graczom za „zaangażowanie i pasję”.
Już pod koniec października ogłoszono zakończenie rozwoju gry New World: Aeternum. Wówczas poinformowano również, że infrastruktura sieciowa wspomnianej produkcji zostanie utrzymana co najmniej do końca 2026 roku. Teraz okazuje się jednak, że MMORPG od Amazon Games został nieco ponad rok życia.
Ujawniono datę wyłączenia serwerów New World: Aeternum
Zgodnie z przekazanymi informacjami serwery New World: Aeternum zostaną wyłączone 31 stycznia 2027 roku. Wczoraj – 15 stycznia 2026 roku – MMORPG od Amazon Games zostało natomiast wycofane ze sprzedaży. Na szczęście użytkownicy, którzy kupili wspomnianą produkcję wcześniej, mogą cieszyć się rozgrywką aż do momentu zapowiedzianego wyłączenia serwerów.
Od 20 lipca 2026 roku gracze nie będą mogli jednak kupować waluty w grze ani żadnych innych przedmiotów. W ostatnim roku życia New World: Aeternum nie otrzyma również żadnej nowej zawartości, ale twórcy zapewniają, że będą „nadal monitorować błędy i wydajność, aby zapewnić płynne działanie gry”.
GramTV przedstawia:
Chcemy podziękować graczom za ich zaangażowanie i pasję. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony na wspólnym tworzeniu świata Aeternum. Razem stworzyliśmy coś szczególnego. Chociaż żegnamy się z żalem, jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy podzielić się tak wieloma rzeczami ze społecznością. Z przyjemnością pracowaliśmy nad New World: Aeternum i rozwijaliśmy tę niezapomnianą przygodę z Wami wszystkimi. Czekamy na kolejny rok razem i na godne pożegnanie tej fantastycznej przygody w stylu legendarnych bohaterów. Z głębi naszych serc dziękujemy za dzielenie się tym światem z nami – czytamy w komunikacie opublikowanym przez twórców.
Na koniec przypomnijmy, że New World zadebiutowało na rynku we wrześniu 2021 roku. Pierwotnie MMORPG od Amazon Games dostępne było wyłącznie na komputerach osobistych. W październiku 2024 roku wspomniana produkcja trafiła jednak również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!