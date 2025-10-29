To koniec New World. Popularne MMORPG Amazona nie będzie dłużej rozwijane

Decyzja o wstrzymaniu dalszego wsparcia zapadła niedługo po serii masowych zwolnień w strukturach Amazona i jego spółkach zależnych, w tym w Twitchu i działach odpowiedzialnych za gry sieciowe. Według informacji Bloomberga , to właśnie zespoły zajmujące się projektami MMO miały najbardziej odczuć redukcje etatów.

Po czterech latach regularnych aktualizacji Amazon Games ogłosiło zakończenie rozwoju gry New World: Aeternum . Ostatnim rozdziałem w historii produkcji będzie aktualizacja Nighthaven i Sezon 10, które ukazały się na początku października.

Niedawno wydany Sezon 10 i aktualizacja Nocna Przystań będą ostatnim wydaniem treści dla New World na PC i konsolach. Podjęliśmy tę decyzję dopiero po długich rozważaniach. Aby podziękować Wam, społeczności New World, za wsparcie na przestrzeni lat, udostępniliśmy Wam wydanie Nocna Przystań za darmo. Aby zapewnić wszystkim graczom New World możliwość doświadczenia tej zawartości, udostępniliśmy również Rise of the Angry Earth za darmo wszystkim graczom PC.

New World obchodzi czwartą rocznicę premiery na PC. Z tej okazji wspominamy niesamowitą podróż ukształtowaną przez naszą oddaną społeczność graczy. Wasze opinie i pasja odegrały kluczową rolę w transformacji Aeternum w świat, jakim jest dzisiaj. Nasz zespół jest niezmiernie wdzięczny, że mogliśmy przeżyć tę przygodę razem. Po czterech latach regularnych aktualizacji treści i wielkiej premierze na konsolach dotarliśmy do punktu, w którym dalsze wspieranie gry nowymi aktualizacjami treści nie jest już możliwe.

W oficjalnym oświadczeniu zespół deweloperski poinformował, że nie jest już możliwe dalsze utrzymywanie produkcji w obecnej formie. Aby podziękować graczom, studio udostępniło za darmo Nocną Przystań, a także Rise of the Angry Earth wszystkim graczom na PC.

Gra, która pierwotnie zadebiutowała na PC w 2021 roku, a trzy lata później trafiła również na konsole, była jednym z pierwszych dużych projektów MMO studia Amazon Games. Pomimo trudnego startu i rezygnacji z modelu free-to-play, New World zyskało oddaną społeczność i kilka znaczących aktualizacji, w tym Rise of the Angry Earth.

Twórcy przekazali, że gracze mogą być spokojni o serwery New World: Aeternum. Infrastruktura sieciowa ma zostać utrzymana co najmniej do końca 2026 roku.

W nadchodzących miesiącach przekażemy więcej szczegółów na temat tego, czego można się spodziewać, oraz inne istotne informacje. Zapewniamy, że naszym zamiarem jest utrzymanie serwerów w działaniu do końca 2026 roku. Pozwoli to naszej społeczności kontynuować przygody w Aeternum. Dodatkowo New World: Aeternum będzie nadal dostępne do pobrania dla członków PlayStation Plus (Extra i Premium).

Na sam koniec deweloperzy wyrazili swoją wdzięczność fanom tego MMORPG-a. Podziękowali za te wszystkie spędzone na serwerach lata.