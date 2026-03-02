To ona wcieliła się w Grace Ashcroft w Resident Evil Requiem. To zarazem jej debiut w grach wideo

O pracy przy grze opowiada aktorka Angela Sant’Albano.

Resident Evil Requiem to jeden z gorętszych tytułów tego roku. Gra miała swoją premierę 27 lutego i miejsca zdobyła uznanie krytyków i graczy stając się hitem. Produkcja Capcomu, przygotowana z okazji 30. rocznicy serii, wprowadza graczy w klasyczny horror z nowoczesnym szlifem. W centrum akcji stoją dwie postacie – dobrze znanym fanom Leon S. Kennedy oraz nowa protagonistka Grace Ashcroft, która szybko stała się ulubienicą fanów. W postać Grace wcieliła się Angela Sant’Albano. Aktorka niedawno udzieliła wywiadu dla PCGamesN, dzieląc się kulisami pracy nad rolą. Angela Sant’Albano – to ona wcieliła się w Grace Ashcroft w Resident Evil Requiem Sant’Albano przyznaje, że dzięki technologii performance capture mogła w pełni wykorzystać swoje doświadczenie teatralne i telewizyjne.

To była moja pierwsza rola w grze wideo, więc na początku wszystko było nowe. Ale uwielbiałam grać postać tak bardzo różną ode mnie. Grace jest bardziej introwertyczna, a ja jestem ekstrawertykiem. Podkreśla, że nagrania grupowe pozwoliły jej na autentyczne interakcje z innymi aktorami: Wszyscy nagrywaliśmy mniej więcej w tym samym czasie, mogliśmy razem występować w studiu i to nadało scenom prawdziwości. Grace to według niej bohaterka „z krwi i kości”, balansująca między strachem a odwagą. Chcesz myśleć, że staniesz się bohaterem i walczysz, ale w rzeczywistości możesz schować się w kącie i krzyczeć, a potem wstać i walczyć. Grace robi obie te rzeczy – to bardzo realistyczne oddanie horroru, który ją otacza.

Dodaje, że jej postać wyróżnia się też w kontekście innych kobiet z serii, mając swoje własne, unikalne cechy, a jej relacje z Leonem przypominają więź każdego zwykłego człowieka rzucanego w ekstremalną sytuację. Aktorka wspomina też, że dzięki kolegom z planu szybko wdrożyła się w uniwersum Resident Evil: Nick Apostolides był wspaniały, dużo mi pomagał, uczył mnie nie tylko o lore, ale i o niuansach nagrywania w technologii performance capture. Sant’Albano przyznaje, że sama zaczęła odkrywać gry i szybko się wciągnęła: „Nie mogę uwierzyć, ile czasu można w to włożyć – to naprawdę wciąga”. Angela Sant’Albano zapewnia, że starała się oddać w postaci bohaterkę, z którą każdy może się identyfikować: „Grace chroni innych mimo strachu i mimo zagrożenia, a to czyni ją głęboko ludzką i inspirującą” – podkreśla aktorka. Efekt jej pracy może podziwiać w Resident Evil Requiem dostępnym na PS5, Xbox, PC oraz Nintendo Switch 2.

