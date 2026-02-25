Gwiazda Z Archiwum X w zaskakującym horrorze z seksualnym napięciem. To wygląda jak koszmar Davida Lyncha

Do sieci trafił pierwszy zwiastun kolejnego filmu Jane Schoenbrun. W jednej z głównych ról występuje Gillian Anderson. Zapowiedź wygląda bardzo intrugująco.

Tak prezentuje się zapowiedź kolejnego, niezwykle intrygującego horroru. W sieci pojawił się trailer Teenage Sex and Death at Camp Miasma, najnowszego filmu w reżyserii Jane Schoenbrun. Produkcja zapowiada się na kolejne niepokojące i wymykające się schematom kino grozy, z którego twórczyni zdążyła już zasłynąć. Teenage Sex and Death at Camp Miasma – zwiastun intrygującego horroru Historia skupia się na próbie wskrzeszenia znanej serii slasherów Camp Miasma. Za nową odsłonę odpowiada młoda reżyserka, która chce nadać marce świeży kierunek. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy zaczyna ona obsesyjnie interesować się aktorką grającą przed laty główną bohaterkę – tzw. „final girl”, czyli postać, która jako jedyna przeżywa masakrę w typowym horrorze.

Z czasem ich zawodowa relacja przestaje być zwykłą współpracą. Fascynacja reżyserki przeradza się w niezdrową obsesję, a napięcie między obiema kobietami zaczyna wpływać na powstający film. Zamiast klasycznego slashera dostajemy więc historię o manipulacji, przekraczaniu granic i psychologicznej grze, która stopniowo wymyka się spod kontroli. W jednej z głównych ról zobaczymy Gillian Anderson, doskonale znaną widzom jako Dana Scully z serialu Z Archiwum X. Na ekranie partneruje jej Hannah Einbinder. Już trwający nieco ponad minutę zwiastun sugeruje hipnotyczny klimat – pojawiają się ujęcia dzieci wpatrzonych w telewizor w ciemnym pokoju, co wyraźnie wpisuje się w charakterystyczną estetykę reżyserki.

Twórczyni ponownie podejmuje temat wpływu mediów i obrazów na młodych ludzi w cyfrowej rzeczywistości. Po filmach Wszyscy idziemy na wystawę światową z 2021 oraz W blasku ekranu z 2024 konsekwentnie rozwija swoje artystyczne zainteresowania, łącząc horror z opowieścią o tożsamości i obsesji. Teenage Sex and Death at Camp Miasma trafi do kin 7 sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że miłośnicy nieoczywistego kina grozy mają na co czekać.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









