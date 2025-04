To on skomponuje muzykę do nowego Jurassic World. Przebije legendarnego Johna Williamsa?

Jurassic World Rebirth wchodzi do kin już 2 lipca.

Na niespełna dwa miesiące przed premierą filmu Jurassic World Rebirth, magazyn Entertainment Weekly ujawnił kto skomponuje ścieżkę dźwiękową do najnowszej odsłony serii. To kolejna znacząca zmiana i nowe rozdanie – mamy właśnie do czynienia z czwarty kompozytorem w tej serii. Kto umili nam seans filmu wyjątkową muzyką?

To on skomponuje muzykę do nowego Jurassic World

Muzykę do filmu skomponował Alexandre Desplat. To wielkie nazwisko. Dwukrotny laureat Oscara i twórca muzyki m.in. do Jak zostać królem, Grand Budapest Hotel i Kształtu wody.