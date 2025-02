Jurassic World Rebirth przywróci jakość serii? Pierwszy zwiastun nowego filmu o dinozaurach

Zaledwie trzy lata temu do kin trafiło Jurassic World Dominion, które co prawda nie zarobiło aż tak dużych pieniędzy z kin jak dwie poprzednie części, ale globalne wpływy przebiły miliard dolarów. Miał być to finał dotychczasowej serii, ale Universal Pictures nie myślał o całkowym zakończeniu franczyzy. Zaledwie rok temu ogłoszono, że nowy film powstanie i to w błyskawicznym tempie. Chociaż okres produkcji Jurassic World Rebirth był niesamowicie krótki, jak na wysokobudżetowy blockbuster, to już tego lata film trafi do kin. Studio powoli rozpoczyna promocję kolejnego rozdziału swojej dochodowej marki i zgodnie z obietnicą do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun Jurassic World Rebirth.

Jurassic World Rebirth w pierwszym zwiastunie

W jednym z wywiadów producenci serii Frank Marshall oraz Steven Spielberg przyznali, że nowy film ma sprawić, że dinozaury ponownie będą wywoływać strach i grozę wśród widzów. Jurassic World Rebirth ma być nie tylko kolejną widowiskowym przygodowym akcyjniakiem, ale również zawierać horrorowe elementy. Dodali, że nawet samo środowisko, gdzie dżungla jest gęstsza, a góry wyższe, sprawi, że widzowie będą drżeć o losy postaci.