To on odwiedzi ranczo Duttonów. Obsada kontynuacji Yellowstone powiększa się o wielkie nazwiska

Jakub Piwoński
2025/09/04 11:30
Nowi aktorzy poprowadzą serial.

Trwają prace nad The Dutton Ranch, czyli nową odsłoną uniwersum Yellowstone, wcześniej traktowaną jako szósty sezon serialu. Amazon ogłosił właśnie, że do obsady dołączył Ed Harris, znany m.in. z Westworld i takich filmów jak Apollo 13 i Truman Show. Ma zasilić już i tak mocną obsadę.

Ed Harris
Ed Harris

Ed Harris i Annette Bening w kontynuacji Yellowstone

Akcja The Dutton Ranch rozegra się po wydarzeniach z piątego sezonu Yellowstone. Głównymi bohaterami nowej serii będą Beth Dutton i Rip Wheeler. Ed Harris wcieli się w Everetta McKinneya – weterana wojennego i lekarza weterynarii, który wyróżnia się poczuciem humoru i wyjątkowym podejściem do zwierząt. Obok niego na ekranie ponownie pojawią się Kelly Reilly i Cole Hauser jako Beth i Rip, a także Finn Little w roli Cartera.

Wcześniej ogłoszono już angaż innej gwiazdy – Annette Bening. Aktorka, nagradzana i nominowana do Oscara, również zasili obsadę The Dutton Ranch, co jasno pokazuje, że nowa produkcja Sheridana stawia na najwyższą ligę nazwisk. Showrunnerem serialu został Chad Feehan, współpracujący wcześniej z Sheridanem przy Stróżach prawa: Bass Reeves, a za reżyserię odpowiada Jonathan Van Tulleken (Shōgun).

Przypomnijmy, że Yellowstone to produkcja Taylora Sheridana, która stała się fenomenem telewizyjnym ostatnich lat. Przyciągała miliony widzów w USA, a jej sukces przełożył się na całą sieć spin-offów, takich jak 1883, 1923. Oprócz The Dutton Ranch, powstają jeszcze dwa kolejne spin-offy.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/ed-harris-cast-yellowstone-the-dutton-ranch-1236496881/

Popkultura
serial
spin-off
western
Yellowstone
The Dutton Ranch
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


