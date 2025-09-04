To on odwiedzi ranczo Duttonów. Obsada kontynuacji Yellowstone powiększa się o wielkie nazwiska

Trwają prace nad The Dutton Ranch, czyli nową odsłoną uniwersum Yellowstone, wcześniej traktowaną jako szósty sezon serialu. Amazon ogłosił właśnie, że do obsady dołączył Ed Harris, znany m.in. z Westworld i takich filmów jak Apollo 13 i Truman Show. Ma zasilić już i tak mocną obsadę.

Ed Harris i Annette Bening w kontynuacji Yellowstone

Akcja The Dutton Ranch rozegra się po wydarzeniach z piątego sezonu Yellowstone. Głównymi bohaterami nowej serii będą Beth Dutton i Rip Wheeler. Ed Harris wcieli się w Everetta McKinneya – weterana wojennego i lekarza weterynarii, który wyróżnia się poczuciem humoru i wyjątkowym podejściem do zwierząt. Obok niego na ekranie ponownie pojawią się Kelly Reilly i Cole Hauser jako Beth i Rip, a także Finn Little w roli Cartera.