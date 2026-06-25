To pewne: Warner Bros. rusza po Oscara dla Toma Cruise'a

Choć Tom Cruise odebrał w ubiegłym roku honorowego Oscara, wciąż nie doczekał się statuetki przyznanej za konkretną rolę. Warner Bros. najwyraźniej chce to zmienić.

Tom Cruise od ponad czterech dekad pozostaje jedną z największych gwiazd Hollywood. Ma na koncie cztery nominacje do Oscara, dziesiątki kultowych ról i status aktora, który wielokrotnie udowadniał swój talent dramatyczny. Paradoksalnie nigdy nie zdobył jednak konkursowego Oscara. Dopiero w ubiegłym roku Amerykańska Akademia Filmowa uhonorowała go Oscarem honorowym za całokształt osiągnięć. Tom Cruise będzie promowany przez Warner Bros. jako kandydat do Oscara za rolę w filmie Digger Wiele wskazuje jednak na to, że Warner Bros. zamierza powalczyć o jego pierwszą "tradycyjną" statuetkę za sprawą filmu Digger. Opublikowany niedawno, ponad trzyminutowy materiał promocyjny mówi wiele o strategii studia. Co ciekawe, przez większość zwiastuna... nie oglądamy samego filmu. Zamiast tego Warner Bros. przypomina największe role Cruise'a, budując narrację wokół jego aktorskiego dorobku i sugerując, że nadszedł czas na długo wyczekiwaną nagrodę Akademii.

To nieprzypadkowy zabieg. W Diggerze Cruise przechodzi jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w swojej karierze. Aktor wciela się w teksańskiego magnata naftowego Diggera Rockwella, który początkowo lekceważy ostrzeżenia o katastrofie klimatycznej, by później uwierzyć, że jego przeznaczeniem jest uratowanie świata. Na potrzeby roli został postarzonego charakteryzacją, otrzymał protetyczny nos, pokaźny brzuch, nową fryzurę i mocny południowy akcent. Tego typu role od lat cieszą się uznaniem członków Akademii, którzy chętnie nagradzają aktorów przechodzących wyraźne ekranowe przemiany. Nie brakuje też głosów, że Cruise już wcześniej zasługiwał na Oscara. Wielu krytyków do dziś uważa, że powinien zwyciężyć za Magnolię, a równie często wymienia się jego kreacje w Urodzonym 4 lipca, Zakładniku czy nawet komediowym Jajach w tropikach, gdzie pod warstwą charakteryzacji stworzył niezapomnianą postać Lesa Grossmana.

GramTV przedstawia:

Dodatkowego znaczenia całej kampanii dodaje fakt, że honorowego Oscara Cruise'owi wręczał właśnie reżyser Diggera, Alejandro González Iñárritu. Podczas ceremonii powiedział wówczas: To może być jego pierwszy Oscar, ale z tego, co widziałem i czego doświadczyłem, na pewno nie będzie ostatni. Premiera Diggera odbędzie się jesienią, na początku października – to czas kampanii promującej filmy do sezonu nagród. Wszystko wskazuje na to, że Warner Bros. nie zamierza promować filmu wyłącznie jako widowiska, ale przede wszystkim jako produkcję, która może wreszcie przynieść Tomowi Cruise'owi najbardziej wyczekiwaną statuetkę w jego karierze.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









