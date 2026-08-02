Barbie może stracić swoją największą gwiazdę. Czas ucieka, a los kontynuacji wisi na włosku

Warner Bros. wciąż nie dopięło umów z twórcami największego kinowego hitu 2023 roku. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w najbliższych miesiącach, studio może utracić prawa do rozwijania serii.

Choć od premiery Barbie minęły już trzy lata, przyszłość kontynuacji wciąż pozostaje niepewna. Film zarobił na całym świecie około 1,5 miliarda dolarów i zdobył osiem nominacji do Oscara, jednak do dziś nie podpisano kluczowych umów z osobami odpowiedzialnymi za jego sukces. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że czas na osiągnięcie porozumienia powoli się kończy. Warner Bros. musi się spieszyć jeśli chce mieć Barbie 2 Jak informuje The New York Times, Warner Bros. od miesięcy negocjuje z Gretą Gerwig, Margot Robbie i Ryanem Goslingiem. Problem polega na tym, że podczas prac nad pierwszym filmem żadne z nich nie podpisało umowy gwarantującej udział w ewentualnej kontynuacji. Dziś wszystkie warunki trzeba negocjować od nowa.

Według doniesień Gosling oczekuje wynagrodzenia na poziomie 20 milionów dolarów, a rozmowy obejmują również udział w zyskach z kinowej dystrybucji. Szef Warner Bros. Discovery David Zaslav ma jednak uważać takie warunki za zbyt kosztowne, co znacząco utrudnia osiągnięcie porozumienia.

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Sytuację komplikuje również fakt, że Greta Gerwig i współscenarzysta Noah Baumbach mają już gotowy pomysł na kontynuację. Według medialnych doniesień nie zamierzają jednak rozpocząć pisania scenariusza, dopóki nie zakończą się negocjacje ze studiem. To właśnie nowa historia ma być jednym z ich najmocniejszych argumentów w rozmowach. Największym problemem dla Warner Bros. jest jednak termin. Jeśli do grudnia studio nie podpisze nowych umów z Gerwig, Robbie i Goslingiem, prawa do filmowej Barbie wrócą do firmy Mattel. Oznaczałoby to konieczność rozpoczęcia prac nad nową wersją od zera, bez możliwości wykorzystania historii czy twórców związanych z pierwszym filmem. Jeśli jednak strony ostatecznie dojdą do porozumienia, na Barbie 2 i tak przyjdzie jeszcze długo poczekać. Według obecnych szacunków kontynuacja mogłaby trafić do kin najwcześniej w 2029 lub 2030 roku. Przypomnijmy, że Greta Gerwing zajmuje się obecnie postprodukcją filmu Opowieści z Narnii dla Netflix. Jego kinowa premiera przypada na luty 2027.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









