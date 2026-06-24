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Tom Cruise nie do poznania w zapowiedzi filmu Digger. Warner Bros. sporo ryzykuje nowym filmem reżysera Zjawy i Birdmana

Jakub Piwoński
2026/06/24 11:20
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Gwiazdor Mission: Impossible przechodzi jedną z najbardziej zaskakujących metamorfoz w karierze.

Po miesiącach oczekiwania do sieci trafił pierwszy zwiastun Diggera, nowego filmu w reżyserii Alejandro Gonzáleza Iñárritu, twórcy takich produkcji jak Birdman czy Zjawa. Największą uwagę przyciąga jednak nie sam reżyser, lecz Tom Cruise, którego w nowej roli trudno rozpoznać. Z okazji premiery filmu Warner Bros. przygotowało retrospektywę kariery Toma Cruise’a zawierającą jednocześnie krótki teaser nadchodzącego filmu.

Digger
Digger

Digger w pierwszym teaserze i na pierwszym plakacie. To najbardziej ryzykowna rola Toma Cruise’a?

Aktor wciela się w Diggera Rockwella, ekscentrycznego teksańskiego magnata naftowego. Bohater otrzymuje ostrzeżenie dotyczące gigantycznego lodowca, którego pojawienie się może doprowadzić do globalnej katastrofy. Początkowo ignoruje zagrożenie, ale gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, dochodzi do wniosku, że jego przeznaczeniem jest uratowanie świata.

Według zapowiedzi Digger będzie czarną komedią i satyrą polityczną. Niektórzy porównują fabułę do współczesnej wersji kultowego Doktora Strangelove'a Stanleya Kubricka. Jeszcze większe emocje budzi jednak sama kreacja Cruise'a. Aktor przeszedł znaczącą charakteryzację – otrzymał sztuczny nos, wydatny brzuch, nową fryzurę i charakterystyczny południowy akcent. Pierwsze reakcje sugerują, że będzie to jedna z najbardziej ryzykownych i nietypowych ról w jego karierze.

W zwiastunie poprzedzonym ponad dwuminutowym montażem przypominającym największe osiągnięcia Cruise'a wyraźnie widać, że studio może już przygotowywać grunt pod oscarową kampanię. Mimo imponującej kariery aktor wciąż nie zdobył statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej (nie licząc nagrody honorowej). Obok Cruise'a w filmie zobaczymy między innymi Johna Goodmana, który wciela się w prezydenta Stanów Zjednoczonych. W obsadzie znaleźli się również Riz Ahmed, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sandra Hüller, Sophie Wilde oraz Emma D'Arcy.

GramTV przedstawia:

Za zdjęcia odpowiada natomiast Emmanuel Lubezki, trzykrotny laureat Oscara współpracujący wcześniej z Iñárritu przy Birdmanie i Zjawie. Według pierwszych opisów film ma wyróżniać się bardzo stylową oprawą wizualną, porównywaną momentami do estetyki Biednych istot. Premiera Diggera została zaplanowana na październik 2026 roku. Pełny zwiastun ma zostać opublikowany 13 lipca.

Digger
Digger

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/6/23/digger-teaser-poster

Tagi:

Popkultura
teaser
aktor
obsada
tom cruise
plakat
Warner Bros.
Alejandro González Iñárritu
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rola w filmie
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Digger
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
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wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:39

Heh, chociaż raz wygląda jak na swój wiek :D

Fajna promocja - widać że ktoś tam ma łeb, bo w tej chwili Cruise jest uważany za jednego z ostatnich "wielkich aktorów" (w sensie Hollywoodzkich blockbusterów) i ma poklask widowni. Promowanie filmu od tej strony myślę że zaprocentuje.

To niesamowite jak się to zmienia - do gościa była (jest?) niechęć w związku z jego przynależnością do pewnej sekty, ale tak potrafił oddzielić swoje życie prywatne (a pamiętam jaka była g-burza związana z tym jak traktował żonę) od swojej "aktorskiej persony" że jest obecnie bardzo popularny. Bo podstawowy błąd wielu amerykańskich celebrytów to mieszanie swoich poglądów/polityki do branży rozrywkowej która ma być dla wszystkich. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112