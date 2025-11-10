To nie żart. Clair Obscur: Expedition 33 bez nominacji do Grammy

Soundtrack, przez wielu uznawany za wybitny, został pominięty w tegorocznych nominacjach do Grammy.

National Academy of Recording Arts and Sciences ogłosiła listę nominowanych do nagród Grammy w 2026 roku. Okazuje się, że uznawany przez wielu za wybitny soundtrack do gry Clair Obscur: Expedition 33, pomimo swojego ogromnego wpływu i uznania krytyków, został pominięty w kategorii „Najlepsza ścieżka dźwiękowa do gier wideo”.

Clair Obscur: Expedition 33 pominięte w nominacjach Grammy

Ścieżka dźwiękowa do Clair Obscur: Expedition 33 bez wątpienia przykuwa uwagę. Za muzykę odpowiada kompozytor Lorien Testard, który uchwycił zarówno ogólną atmosferę gry, jak i specyficzne motywy związane z postaciami czy wydarzeniami fabularnymi.