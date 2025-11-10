To nie żart. Clair Obscur: Expedition 33 bez nominacji do Grammy

Soundtrack, przez wielu uznawany za wybitny, został pominięty w tegorocznych nominacjach do Grammy.
National Academy of Recording Arts and Sciences ogłosiła listę nominowanych do nagród Grammy w 2026 roku. Okazuje się, że uznawany przez wielu za wybitny soundtrack do gry Clair Obscur: Expedition 33, pomimo swojego ogromnego wpływu i uznania krytyków, został pominięty w kategorii „Najlepsza ścieżka dźwiękowa do gier wideo”.
Clair Obscur: Expedition 33 pominięte w nominacjach Grammy
Ścieżka dźwiękowa do Clair Obscur: Expedition 33 bez wątpienia przykuwa uwagę. Za muzykę odpowiada kompozytor Lorien Testard, który uchwycił zarówno ogólną atmosferę gry, jak i specyficzne motywy związane z postaciami czy wydarzeniami fabularnymi.
Brak nominacji jest tym bardziej zaskakujący, że Clair Obscur: Expedition 33 ma za sobą kilka sukcesów. Ścieżka dźwiękowa została już wyróżniona nagrodą na World Soundtrack Awards. Co więcej, kompozycja Loriena Testarda utrzymuje się na szczycie listy Billboard Classical.
W kategorii Najlepsza ścieżka dźwiękowa do gier wideo nominacje w 2026 roku otrzymali: Pinar Toprak za Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spires DLC, Wilbert Roget II za Helldivers 2, Gordy Haab za Indiana Jones and the Great Circle, Cody Matthew Johnson i Wilbert Roget II za Star Wars Outlaws: Wild Card i A Pirate's Fortune DLC oraz Austin Wintory za Sword of the Sea.
