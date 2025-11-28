Call Me Amour prezentują nowy singiel "Wrong Direction". Oczywiście towarzyszy mu teledysk

Call Me Amour wypuścili właśnie zupełnie nowy singiel wraz z teledyskiem. Tytuł utworu to “Wrong Direction”.
Zespół Call Me Amour w składzie Harry Radford (wokal), Geoff Murphy (gitara), Arran Lomax (gitara basowa) oraz Danny Hall (perkusja), zaprezentował utwór tuż przed startem swojej pierwszej w karierze, samodzielnej trasy headlinerskiej, która rozpocznie się 4 grudnia w Glasgow.
Nowy singiel zespołu Call Me Amour
Jak wyjaśnił wokalista rock bandu, Harry Radford:
Wrong Direction to piosenka dla wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się nie na miejscu w tłumie. To buntownicze, poruszające przypomnienie, że świat zawsze będzie próbował skierować cię na bezpieczną ścieżkę, tę wyznaczoną przez trendy, billboardy i media społecznościowe, ale prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy skręcasz tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Z brutalną szczerością i bezkompromisową energią narracja utworu opowiada o wyrwaniu się z życia według schematu i odwadze, by iść własną drogą, nawet jeśli oznacza to pójście w “złym kierunku”.
Gitarzysta Geoff Murphy dodał:
Buntowniczy i napędzający do działania. Ten singiel to hymn dla każdego, kto wytycza własną ścieżkę. Uchwyciliśmy w nim surową energię płynącą z pójścia pod prąd, konfrontowania się z hałasem, wątpliwościami i krytyką oraz zamieniania każdej przeszkody w paliwo do sukcesu. Odważny, bezczelny i nieustępliwy, to ścieżka dźwiękowa dla tych, którzy nie chcą się wtapiać, lecz wolą wznieść się na własnych warunkach.
Call Me Amour to brytyjski zespół alternatywny, który łączy mroczną elektronikę z gitarowym brzmieniem i emocjonalnym przekazem. Grupa powstała z muzyków mających już spore doświadczenie sceniczne, a obecnie zdobywa coraz większą popularność dzięki świeżym singlom i trasom koncertowym. Zespół opisuje swoją muzykę jako połączenie dark electronica i gitarowych riffów, tworzące intensywną, emocjonalną atmosferę. Teksty często poruszają tematykę odmienności, wolności i odwagi w podążaniu własną drogą, zamiast iść “bezpiecznym” szlakiem wyznaczonym przez trendy.
