Call Me Amour prezentują nowy singiel "Wrong Direction". Oczywiście towarzyszy mu teledysk

Wrong Direction to piosenka dla wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się nie na miejscu w tłumie. To buntownicze, poruszające przypomnienie, że świat zawsze będzie próbował skierować cię na bezpieczną ścieżkę, tę wyznaczoną przez trendy, billboardy i media społecznościowe, ale prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy skręcasz tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Z brutalną szczerością i bezkompromisową energią narracja utworu opowiada o wyrwaniu się z życia według schematu i odwadze, by iść własną drogą, nawet jeśli oznacza to pójście w “złym kierunku”.