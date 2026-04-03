To nie Trump. Twórcy The Boys wskazują Orwella i Rok 1984 jako inspirację

Maciej Petryszyn
2026/04/03 17:00
Wielki finał The Boys zbliża się nieubłaganie. Już tylko tygodnie dzielą nas od tego, by poznać zakończenie opowieści o Chłopakach.

Finał zapowiada się naprawdę intensywnie. Okazuje się jednak, że inspiracje do ostatniego sezonu wyglądały inaczej niż wielu może sądzić.

Homelander w The Boys
Nie Trump, a Orwell i Rok 1984

Przypomnijmy, że w 5. sezonie The Boys Homelander obejmuje władzę w Stanach Zjednoczonych. Równie nieobliczalny, co potężny superbohater zagraża wszystkiemu, co istnieje z uwagi na swoje egomaniackie kaprysy. Gdy stało się jasne, w jakim kierunku skręci opowieść, społeczność zaczęła dopatrywać się odniesień do postaci Donalda Trumpa i obecnej sytuacji w USA. Okazuje się jednak, że autorzy scenariusza celowali w coś zupełnie innego. Inspirować miał ich bowiem klasyczny Rok 1984 Georga Orwella, czyli jedna z najważniejszych w historii powieści poruszających temat autorytarnej władzy.

Tak do tematu odniósł się twórca serialu, Eric Kripke:

Jestem totalnie dobity tym, że napisaliśmy to przed wyborami. Teraz brzmi to naiwnie, ale przysięgam, że plan był taki: “Napiszmy wersję rodem z Roku 1984, pokazującą jak wygląda pełzający autorytaryzm w Ameryce”, licząc, że wszyscy pomyślą: “Uff, naprawdę uniknęliśmy katastrofy”. Zamiast tego, to my oberwaliśmy rykoszetem. Wiele rzeczy, które wydawały nam się naciągane – myśleliśmy: “To szaleństwo!” – wydarzyło się w sposób, który jest naprawdę, k***a, niepokojący.

Nie jest jednak tajemnicą, że Homelander w pewien sposób był “figurą” Donalda Trumpa. Bo chociaż sam pomysł narodził się już w 2016 roku, czyli rok przed rozpoczęciem pierwszej prezydentury Trumpa, to jego wybór, jak i późniejsze rządy odcisnęły swoje piętno na podejściu twórców do kreowanej rzeczywistości oraz jej związku ze współczesnym światem.

Kiedy Seth [Rogen – przyp. red.], Evan [Goldberg – przyp. red.] i ja prezentowaliśmy pomysł w 2016 roku, chcieliśmy po prostu zrobić bardzo realistyczną wersję serialu o superbohaterach, którzy są celebrytami zachowującymi się skandalicznie. Gdy Trump został wybrany, nasza metafora zaczęła mówić więcej o współczesnym świecie. Nagle opowiadaliśmy historię o styku celebrytów i autorytaryzmu oraz o tym, jak media społecznościowe i rozrywka są wykorzystywane do sprzedawania faszyzmu – stwierdził Kripke.

5. sezon The Boys zadebiutuje w Amazon Prime Video już 8 kwietnia, podczas gdy premiera ostatniego odcinka będzie miała miejsce 20 maja. Warto też przypomnieć, że powstaje prequel serialu o nazwie Vought Rising, w którym główną postacią będzie grany przez Jensena Acklesa Soldier Boy.

Źródło:https://www.ign.com/articles/eric-kripke-bummed-out-the-boys-season-5-was-written-before-the-presidential-election-homelander-says-the-craziest-line-we-could-think-of-and-its-already-happened

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Ostatni piątek

Generalnie niewiele się to będzie różnic od komiksu. Tylko o ile mnie pamięć nie myli to nie zostaje prezydentem. Jest po prostu superbohaterem tyranem. No i zabija prezydenta.

W końcu zostaje obalony przez ludzi. 

Serial zmienił na tyle ze specjalnie nie ma co oczekiwać że zakończenie będzie prosto z komiksu. 




