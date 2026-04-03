To nie Trump. Twórcy The Boys wskazują Orwella i Rok 1984 jako inspirację

Wielki finał The Boys zbliża się nieubłaganie. Już tylko tygodnie dzielą nas od tego, by poznać zakończenie opowieści o Chłopakach.

Finał zapowiada się naprawdę intensywnie. Okazuje się jednak, że inspiracje do ostatniego sezonu wyglądały inaczej niż wielu może sądzić.

Nie Trump, a Orwell i Rok 1984

Przypomnijmy, że w 5. sezonie The Boys Homelander obejmuje władzę w Stanach Zjednoczonych. Równie nieobliczalny, co potężny superbohater zagraża wszystkiemu, co istnieje z uwagi na swoje egomaniackie kaprysy. Gdy stało się jasne, w jakim kierunku skręci opowieść, społeczność zaczęła dopatrywać się odniesień do postaci Donalda Trumpa i obecnej sytuacji w USA. Okazuje się jednak, że autorzy scenariusza celowali w coś zupełnie innego. Inspirować miał ich bowiem klasyczny Rok 1984 Georga Orwella, czyli jedna z najważniejszych w historii powieści poruszających temat autorytarnej władzy.