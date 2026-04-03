To nie Trump. Twórcy The Boys wskazują Orwella i Rok 1984 jako inspirację

Wielki finał The Boys zbliża się nieubłaganie. Już tylko tygodnie dzielą nas od tego, by poznać zakończenie opowieści o Chłopakach.
Finał zapowiada się naprawdę intensywnie. Okazuje się jednak, że inspiracje do ostatniego sezonu wyglądały inaczej niż wielu może sądzić.
Nie Trump, a Orwell i Rok 1984
Przypomnijmy, że w 5. sezonie The Boys Homelander obejmuje władzę w Stanach Zjednoczonych. Równie nieobliczalny, co potężny superbohater zagraża wszystkiemu, co istnieje z uwagi na swoje egomaniackie kaprysy. Gdy stało się jasne, w jakim kierunku skręci opowieść, społeczność zaczęła dopatrywać się odniesień do postaci Donalda Trumpa i obecnej sytuacji w USA. Okazuje się jednak, że autorzy scenariusza celowali w coś zupełnie innego. Inspirować miał ich bowiem klasyczny Rok 1984 Georga Orwella, czyli jedna z najważniejszych w historii powieści poruszających temat autorytarnej władzy.
Tak do tematu odniósł się twórca serialu, Eric Kripke:
Jestem totalnie dobity tym, że napisaliśmy to przed wyborami. Teraz brzmi to naiwnie, ale przysięgam, że plan był taki: “Napiszmy wersję rodem z Roku 1984, pokazującą jak wygląda pełzający autorytaryzm w Ameryce”, licząc, że wszyscy pomyślą: “Uff, naprawdę uniknęliśmy katastrofy”. Zamiast tego, to my oberwaliśmy rykoszetem. Wiele rzeczy, które wydawały nam się naciągane – myśleliśmy: “To szaleństwo!” – wydarzyło się w sposób, który jest naprawdę, k***a, niepokojący.
Nie jest jednak tajemnicą, że Homelander w pewien sposób był “figurą” Donalda Trumpa. Bo chociaż sam pomysł narodził się już w 2016 roku, czyli rok przed rozpoczęciem pierwszej prezydentury Trumpa, to jego wybór, jak i późniejsze rządy odcisnęły swoje piętno na podejściu twórców do kreowanej rzeczywistości oraz jej związku ze współczesnym światem.
Kiedy Seth [Rogen – przyp. red.], Evan [Goldberg – przyp. red.] i ja prezentowaliśmy pomysł w 2016 roku, chcieliśmy po prostu zrobić bardzo realistyczną wersję serialu o superbohaterach, którzy są celebrytami zachowującymi się skandalicznie. Gdy Trump został wybrany, nasza metafora zaczęła mówić więcej o współczesnym świecie. Nagle opowiadaliśmy historię o styku celebrytów i autorytaryzmu oraz o tym, jak media społecznościowe i rozrywka są wykorzystywane do sprzedawania faszyzmu – stwierdził Kripke.
5. sezon The Boys zadebiutuje w Amazon Prime Video już 8 kwietnia, podczas gdy premiera ostatniego odcinka będzie miała miejsce 20 maja. Warto też przypomnieć, że powstaje prequel serialu o nazwie Vought Rising, w którym główną postacią będzie grany przez Jensena Acklesa Soldier Boy.