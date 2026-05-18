Biały Dom ma własnego kandydata na nowego Jamesa Bonda. Amazon raczej się nie zdecyduje

Administracja Prezydenta USA zareagowała na start castingu do nowego Bonda.

Ostatnio pisaliśmy o tym, że oficjalnie ruszyła machina castingowa do 26. odsłony przygód Jamesa Bonda. W sieci od miesięcy przewijają się kolejne nazwiska potencjalnych kandydatów. Propozycja płynąca z Białego Domu może zaskoczyć. Albo rozbawić. Donald Trump jako 007? Administracja Donalda Trumpa postanowiła wykorzystać medialny szum wokół nowego Bonda w typowy dla siebie sposób. Na platformie X opublikowano grafikę przedstawiającą Trumpa jako agenta 007 z hasłem, zachęcającym do uczynienia Ameryki wielką:

007. Make America Great Again. Oczywiście całą sytuację należy traktować z dużym przymrużeniem oka. Nie jest to zresztą pierwszy tego typu PR-owy zabieg związany z Trumpem. Wcześniej internet obiegały już między innymi grafiki stylizujące go na superbohatera czy nawet Jezusa Chrystusa. Sam casting do nowego Bonda faktycznie jednak ruszył pełną parą. Jak ujawniono, Amazon MGM Studios zatrudniło do poszukiwań nowego agenta 007 Ninę Gold — jedną z najbardziej cenionych kierowniczek obsady w branży. Wcześniej pracowała między innymi przy Konklawe, Gwiezdnych wojnach: Przebudzeniu Mocy, Grze o tron czy The Crown.

Gold była obecna w Cannes, gdzie zdradziła dziennikarzom, że nowy Bond ma być aktorem „ociekającym seksapilem". Studio szuka podobno kogoś, kto zagra agenta 007 przynajmniej w trzech filmach. To oznacza, że wybór może zdefiniować całą przyszłość serii na wiele lat. Za kamerą nowego Bonda stanie Denis Villeneuve, który kończy obecnie prace nad trzecią częścią Diuny. Producentami zostali Amy Pascal oraz David Heyman. Wśród najczęściej wymienianych kandydatów nadal pojawia się Jacob Elordi, ale karuzela nazwisk dopiero się rozpędza. Media obiegła również informacja, że w castingu miał wziąć udział mało znany aktor teatralny - Nicole Scherzinger.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










