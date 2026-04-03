Jensen Ackles uspokaja fanów. Prequel The Boys "nie zmieni zasad gry"

Już niedługo premiera 5. i jednocześnie ostatniego sezonu serialu The Boys. Niemniej jego zakończenie nie będzie oznaczało definitywnego pożegnania z tym uniwersum.

Od pewnego czasu wiemy wszak, że powstanie prequel Chłopaków. Ten zatytułowany został Vought Rising i opowie o wydarzeniach związanych z jedną z ciekawszych postaci. Czy Vought Rising utrzyma poziom The Boys? Postacią tą jest Soldier Boy. Grany przez Jensena Acklesa superbohater był wizytówką korporacji Vought na długo przed pojawieniem się Homelandera, a jednocześnie też swoistą pokręconą wariacją na temat Kapitana Ameryki. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć go w 3. sezonie The Boys i wiemy już, że ponownie powróci on w sezonie 5. Pytanie, co działo się wcześniej? Jaki Soldier Boy był za czasów swojej świetności, czyli w okresie zimnej wojny? To daje przestrzeń do zupełnie nowej opowieści, która ma jednak zachować ducha tego, co znamy z głównej serii napisanej przez Erica Kripke.

A przynajmniej o tym zapewnił sam Acklesa podczas wirtualnego spotkania prasowego: Zanurzenie się w jego przeszłości [Soldier Boya – przyp. red.], sprawdzenie, skąd to wszystko się wzięło i nadanie tej postaci głębi, było naprawdę świetną zabawą. Nie zmieniliśmy zasad gry. Ekipa The Boys stworzyła tak niesamowity świat i genialną mapę drogową. Nie chcemy tworzyć tego od nowa. Chcemy to wykorzystać i kontynuować. Na temat Vought Rising wypowiedział się również Antony Starr, czyli sam Homelander. Nowozelandczyk przy tej okazji skomplementował nie tylko Acklesa, ale również i Ayę Cash. Ta ostatnia w 2. sezonie The Boys wcieliła się we Stormfront i teraz w roli tej powróci również w nadchodzącym prequelu. Przez chwilę zrobię reklamę [Vought Rising – przyp. red.], bo dwójka moich ulubionych ludzi, ten gość i Aya Cash, grają w tym główne role, a ja mógłbym patrzeć, jak ta para czyta książkę telefoniczną. Słyszałem od wielu osób, że to będzie coś świetnego – podsumował Starr.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Soldier Boy i Homelander to dwie bynajmniej nie obce sobie postacie. W trakcie 3. sezonu okazuje się bowiem, że ten pierwszy jest ojcem drugiego, gdyż szef Siódemki powstał z materiału genetycznego pobranego właśnie od przywódcy Payback. Obaj pojawiamy się na planie z tak dobrze przygotowanym materiałem, że w danej chwili możemy pozwolić sobie na pełną swobodę, docinki i dotrzymywanie sobie tempa. To bywa bardzo spontaniczne i sprawia wrażenie improwizacji, nawet jeśli trzymamy się scenariusza, ponieważ to, co dzieje się wokół tekstu, jest zawsze żywe i zmienne. Kiedy trafiasz na kogoś, kto chce budować, pracować i tworzyć w ten sam sposób co ty, wyciskasz z tego, co najlepsze – stwierdził Starr. 5. sezon The Boys zadebiutuje w Amazon Prime Video już 8 kwietnia, podczas gdy premiera ostatniego odcinka będzie miała miejsce 20 maja. Jeżeli zaś chodzi o Vought Rising, to na ten moment nie wiadomo, kiedy produkcja ta się ukaże. Niemniej już wcześniej Ackles zdradził serwisowi Deadline, że VR doczekać się ma “wielu sezonów”.

