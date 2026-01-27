To nie różnorodność zniszczyła Ubisoft, a wręcz przeciwnie. „DEI tylko poprawiło sytuację”

DEI negatywnie wpłynęło na Ubisoft? Nie według byłego dewelopera francuskiego studia
W ubiegłym tygodniu akcje Ubisoftu wyraźnie straciły na wartości po ogłoszeniu przez firmę tak zwanego dużego resetu. W jego ramach anulowano sześć projektów, a premiery siedmiu kolejnych zostały przesunięte. Sytuacja szybko stała się paliwem dla internetowych dyskusji, w których część komentatorów zaczęła obarczać winą politykę DEI.
Do głosów, które obwiniły wprowadzenie polityki DEI do Ubisoftu odniósł się Kensuke Shimoda, były projektant gier pracujący w studiu Ubisoft Osaka. W jednym z wpisów na platformie X Shimoda podkreślił, że z zaskoczeniem obserwuje rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat wewnętrznych realiów firmy.
Nie cytując nikogo z nazwiska, jestem zszokowany, że wciąż są ludzie, którzy powielają dezinformację w stylu: DEI jest powodem spadku ceny akcji Ubisoftu.
Były pracownik zaznaczył przy tym, że z jego perspektywy inicjatywy DEI nie miały realnego wpływu decyzyjnego na funkcjonowanie firmy:
Jako były pracownik chciałbym jasno powiedzieć, że tak zwani wewnętrzni orędownicy DEI nie mieli dużego wpływu na działanie studia.
Shimoda ocenia wręcz, że działania związane z DEI przyniosły Ubisoftowi wymierne korzyści, zarówno wewnętrzne, jak i biznesowe:
DEI tylko poprawiło sytuację, lepsze środowisko pracy, ekspansja na rynki Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu i podobne kwestie.
Jednocześnie były projektant nie twierdzi, że Ubisoft nie ma problemów. Jego zdaniem źródło kłopotów leży gdzie indziej i jest typowe dla dużych korporacji.
Spadek jakości marketingu i kreatywności to efekt syndromu wielkiego biznesu i może dotknąć każdą firmę.
Jako jeden z przykładów wskazuje strukturę kadry zarządzającej, w której brakuje osób z doświadczeniem w obszarze gier mobilnych, sieciowych i free to play:
Nie ma dużej rotacji na wyższych stanowiskach, więc oczywiste jest, że wśród kadry kierowniczej brakuje ludzi z doświadczeniem w online, mobile i F2P.
Shimoda zwraca też uwagę na problemy wynikające z globalnego charakteru Ubisoftu i jego francuskich korzeni:
Mówimy o firmie, której pierwszym językiem jest francuski, która stała się globalna i otworzyła studia poza światem frankofońskim, co doprowadziło do problemów zarządczych typowych dla globalnych firm nieanglojęzycznych.
Najostrzejsze słowa padają jednak w kontekście potencjalnego szukania kozłów ofiarnych. Zdaniem Shimody przerzucanie odpowiedzialności na DEI byłoby dla Ubisoftu bardzo złym sygnałem:
Jeśli Ubisoft zignoruje wszystkie problemy, o których wspomniałem, i wykorzysta zwolenników DEI jako kozłów ofiarnych, to tym razem może to oznaczać dla nich koniec.
To nie pierwszy raz, gdy były pracownik publicznie broni firmy przed podobnymi zarzutami. Już w maju ubiegłego roku pisał, że choć część graczy uważa Ubisoft za dewelopera silnie stawiającego na DEI, w rzeczywistości taki obraz nie ma wiele wspólnego z codzienną praktyką w studiach.