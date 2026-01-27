Najlepsza rola w karierze, której nikt nie zobaczy. Aktorka o skasowanym remake’u Prince of Persia

Anulowanie remake’u Prince of Persia: The Sands of Time okazało się wyjątkowo trudnym doświadczeniem dla Eman Ayaz, aktorki głosowej związanej z projektem od kilku lat. Jak sama przyznała, informacja o decyzji Ubisoftu dotarła do niej w ten sam sposób co do graczy – za pośrednictwem sieci. O sprawie opowiedziała w osobistym materiale wideo opublikowanym na YouTube, podkreślając, że wciąż obowiązuje ją umowa o poufności, dlatego nie może wprost wymieniać tytułu gry.

Kulisy anulowania Prince of Persia. Aktorka mówi o roli, której poświęciła kilka lat

Ayaz relacjonuje, że pierwszym sygnałem było dla niej zaniepokojenie ze strony bliskich. „Mój brat napisał do mnie na WhatsAppie i zapytał, czy wszystko u mnie w porządku” – wspomina. Początkowo nie rozumiała, skąd to pytanie, dopóki nie otrzymała linku do artykułu informującego o wstrzymaniu projektu. To właśnie wtedy dowiedziała się, że remake został odłożony na czas nieokreślony, a w praktyce całkowicie skasowany.