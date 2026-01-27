Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepsza rola w karierze, której nikt nie zobaczy. Aktorka o skasowanym remake’u Prince of Persia

Patrycja Pietrowska
2026/01/27 10:30
Lata pracy, poświęcenia i nagłe anulowanie projektu.

Anulowanie remake’u Prince of Persia: The Sands of Time okazało się wyjątkowo trudnym doświadczeniem dla Eman Ayaz, aktorki głosowej związanej z projektem od kilku lat. Jak sama przyznała, informacja o decyzji Ubisoftu dotarła do niej w ten sam sposób co do graczy – za pośrednictwem sieci. O sprawie opowiedziała w osobistym materiale wideo opublikowanym na YouTube, podkreślając, że wciąż obowiązuje ją umowa o poufności, dlatego nie może wprost wymieniać tytułu gry.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake
Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Kulisy anulowania Prince of Persia. Aktorka mówi o roli, której poświęciła kilka lat

Ayaz relacjonuje, że pierwszym sygnałem było dla niej zaniepokojenie ze strony bliskich. Mój brat napisał do mnie na WhatsAppie i zapytał, czy wszystko u mnie w porządku” – wspomina. Początkowo nie rozumiała, skąd to pytanie, dopóki nie otrzymała linku do artykułu informującego o wstrzymaniu projektu. To właśnie wtedy dowiedziała się, że remake został odłożony na czas nieokreślony, a w praktyce całkowicie skasowany.

Aktorka podkreśla, że jeszcze niedawno nic nie wskazywało na taki obrót spraw. „Zaledwie miesiąc wcześniej brałam udział w nagraniach marketingowych. Wszystko przebiegało normalnie i to była ostatnia informacja, jaką dostałam” – mówi. Według niej projekt rozwijał się stabilnie, a sygnałów o możliwym anulowaniu nie było.

W swojej wypowiedzi Ayaz zwraca uwagę na ogromne zaangażowanie, jakie włożyła w pracę nad grą. Przyznaje, że w trakcie produkcji rezygnowała z innych zawodowych propozycji, chcąc w pełni poświęcić się tej roli. Jak dodaje, praca nad postacią pozwoliła jej przekroczyć własne granice i odkryć w sobie umiejętności, których wcześniej nie była świadoma.

W trakcie tej pracy odmawiałam innym propozycjom. Złamałam stopę, a mimo to nadal przychodziłam do pracy i nagrywałam, bo ten projekt znaczył dla mnie naprawdę bardzo wiele. Przekroczyłam własne granice i odkryłam w sobie rzeczy, o których istnieniu wcześniej nawet nie wiedziałam, dzięki życiu, jakie prowadziłam w tej postaci.

Po anulowaniu remake’u aktorka nie może już oficjalnie wiązać swojego nazwiska z projektem, choć zaznacza, że była to jej najlepsza rola w dotychczasowej karierze. „Nie zakładajcie, że skoro coś zostało odłożone na półkę, to nie miało znaczenia”, podsumowuje.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action/i-broke-my-foot-and-continued-to-come-to-work-prince-of-persia-remake-cancellation-is-the-most-devastating-moment-of-voice-actors-career-after-3-years-of-work/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

