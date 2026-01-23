Zaloguj się lub Zarejestruj

Duża przecena gry Ubisoftu. Avatar Frontiers of Pandora Limited Edition na XSX za 42,73 zł

Mikołaj Berlik
2026/01/23 13:30
0
0

Pudełkowe wydanie w ofercie Allegro wyraźnie poniżej standardowych cen.

W serwisie Allegro pojawiła się nowa promocja na Avatar: Frontiers of Pandora w wydaniu Limited Edition. Produkcja Ubisoftu osadzona w uniwersum znanym z filmów Jamesa Camerona dostępna jest w wersji pudełkowej na Xbox Series X za niespełna 43 zł.

Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar Frontiers of Pandora – oferta na Allegro

Promocja dotyczy Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition, czyli specjalnego wydania zawierającego dodatkowe elementy kosmetyczne. Gra została opracowana przez studio Massive Entertainment i oferuje rozbudowany, otwarty świat Pandory, eksplorowany z perspektywy pierwszej osoby. Rozgrywka stawia na swobodną eksplorację, walkę z wykorzystaniem futurystycznej broni oraz dynamiczne starcia z siłami RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby i pierwszej osoby, której akcja rozgrywa się na Zachodnim Pograniczu. Porwany przez RDA, ty, Na'vi, zostałeś ukształtowany, aby służyć ich celom. Piętnaście lat później jesteś wolny, ale czujesz się obcy w swoim miejscu urodzenia. Odkryj na nowo swoje utracone dziedzictwo i dowiedz się, co naprawdę oznacza bycie Na'vi, dołączając do innych klanów, aby chronić Pandorę.

GramTV przedstawia:

Oferta dostępna jest w serwisie Allegro, gdzie koszt wysyłki wynosi 10,49 zł. Darmowa dostawa obowiązuje dla użytkowników Allegro Smart! od kwoty 45 zł, co w praktyce oznacza niewielką dopłatę do progu bezpłatnej wysyłki.

Mikołaj Berlik
