Duża przecena gry Ubisoftu. Avatar Frontiers of Pandora Limited Edition na XSX za 42,73 zł

W serwisie Allegro pojawiła się nowa promocja na Avatar: Frontiers of Pandora w wydaniu Limited Edition. Produkcja Ubisoftu osadzona w uniwersum znanym z filmów Jamesa Camerona dostępna jest w wersji pudełkowej na Xbox Series X za niespełna 43 zł.

Avatar Frontiers of Pandora – oferta na Allegro

Promocja dotyczy Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition, czyli specjalnego wydania zawierającego dodatkowe elementy kosmetyczne. Gra została opracowana przez studio Massive Entertainment i oferuje rozbudowany, otwarty świat Pandory, eksplorowany z perspektywy pierwszej osoby. Rozgrywka stawia na swobodną eksplorację, walkę z wykorzystaniem futurystycznej broni oraz dynamiczne starcia z siłami RDA.