Rayman powróci na swoje 30. urodziny? Wiele na to wskazuje

Od ponad 10 lat fani Raymana muszą czekać na nową produkcję ze swoim ulubionym bohaterem. Czy ich cierpliwość zostanie wreszcie nagrodzona?

Nie do końca, bo nie ma na razie żadnych znaków wskazujących, iż następca Rayman Legends nadchodzi. Pojawi się za to coś innego. Nowe wydanie pierwszego Raymana z okazji 30. urodzin serii najwyraźniej nadchodzi W Australian Classification Board, czyli australijskim organie oceniającym gry przed premierą, pojawiło się Rayman 30th Anniversary Edition. Po samym tytule domyślić się, iż będzie to specjalne wydanie pierwszego Raymana, które zostanie wydane z okazji 30. urodzin postaci. Wniosek o ocenę złożyło U&I Entertainment, podczas gdy deweloperem oraz wydawcą jest Atari. Tytuł miałby ukazać się na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch.

Pierwszy Rayman wydany został jesienią 1995 roku na PlayStation, w kolejnych latach doczekał się jednak wielu konwersji. Jego ponowna premiera w ramach wydania rocznicowego nie byłaby specjalnym zaskoczeniem. Wszak Atari od dawna stara się przypomnieć o różnych klasykach. W ten sposób ukazały się już m.in. Mortal Kombat: Legacy Kollection, Star Wars: Dark Forces Remaster oraz RollerCoaster Tycoon 3 - Complete Edition.

Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że po tak długim oczekiwaniu fani Raymana liczyliby na coś więcej. Wszak ostatnią pełnoprawną odsłoną cyklu jest Rayman Legends, które na rynek weszło jeszcze w 2013 roku. Oznacza to, że od 13 lat gracze nie otrzymali nic ponad spin-offami na urządzenia mobilne czy też Mario + Rabbids Sparks of Hope, czyli produkcji wydanej wspólnie z Nintendo. Niedawno Tom Henderson z Insider Gaming donosił, że Ubisoft pracuje nad dwoma projektami z omawianego uniwersum. Jeden z nich miał nosić kodową nazwę Iceman i wygląda na to, że pod nim kryło się właśnie Rayman 30th Anniversary Edition. Do tego dochodzi również Steambot – prawdopodobnie będzie to remake wspomnianego już Rayman Legends.

