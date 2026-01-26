Nowy wygląd księcia podzielił graczy. Anulowany remake Prince of Persia wychodzi z cienia

Do sieci trafiły nowe materiały z anulowanego remake’u Prince of Persia: The Sands of Time, które pozwalają przyjrzeć się odświeżonemu projektowi głównego bohatera. Zrzut ekranu udostępnił twórca treści i insider działający pod pseudonimem j0nathan, publikując go w serwisie X. Grafika przedstawia księcia w wersji przygotowywanej na potrzeby remake’u, który ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego.

Anulowany Prince of Persia odsłania tajemnice. Nowy wygląd księcia trafił do sieci

Zaprezentowany wygląd bohatera wyraźnie różni się od tego znanego z oryginalnej gry z 2003 roku i podzielił obserwatorów. Oprócz samego zrzutu ekranu do sieci trafiły również grafiki koncepcyjne przedstawiające księcia oraz Farah. Materiały te, udostępnione wcześniej na serwerach Discorda i rozpowszechnione przez użytkownika princeozzyX, pochodzą z wczesnych etapów produkcji.