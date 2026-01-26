Nowy wygląd księcia podzielił graczy. Anulowany remake Prince of Persia wychodzi z cienia

Materiały z Prince of Persia: The Sands of Time Remake trafiły do sieci.
Do sieci trafiły nowe materiały z anulowanego remake’u Prince of Persia: The Sands of Time, które pozwalają przyjrzeć się odświeżonemu projektowi głównego bohatera. Zrzut ekranu udostępnił twórca treści i insider działający pod pseudonimem j0nathan, publikując go w serwisie X. Grafika przedstawia księcia w wersji przygotowywanej na potrzeby remake’u, który ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego.
Anulowany Prince of Persia odsłania tajemnice. Nowy wygląd księcia trafił do sieci
Zaprezentowany wygląd bohatera wyraźnie różni się od tego znanego z oryginalnej gry z 2003 roku i podzielił obserwatorów. Oprócz samego zrzutu ekranu do sieci trafiły również grafiki koncepcyjne przedstawiające księcia oraz Farah. Materiały te, udostępnione wcześniej na serwerach Discorda i rozpowszechnione przez użytkownika princeozzyX, pochodzą z wczesnych etapów produkcji.
Oto nowy wygląd księcia w remake’u Prince of Persia. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem.
Warto wiedzieć, że moje źródło potwierdziło, iż gra była ukończona w 99,99 procentach – do zrobienia zostało już tylko poprawienie kilku błędów.
Dodatkowe informacje na temat kulis powstawania remake’u ujawnił użytkownik Reddita o pseudonimie SocramVelmar, który pracował przy projekcie. W serii wpisów opisał on problemy, z jakimi mierzył się zespół, wskazując na brak jednolitego kierunku kreatywnego. Według jego relacji gra była bliska ukończenia, jednak nie osiągnęła etapu, który pozwalałby uznać ją za gotową do premiery. Różne pomysły na to, czym remake powinien być, prowadziły do ciągłych zmian i wewnętrznych sporów.
Mimo tych trudności projekt miał pozostać wierny fundamentom oryginału. Sztylet Czasu, będący kluczowym elementem rozgrywki, zachował swoje podstawowe założenia. Rdzeń mechanik, obejmujący płynne elementy platformowe, walkę na miecze oraz naturalne łączenie starć z eksploracją, również nie uległ radykalnym zmianom. System walki stawiał na wyczucie czasu, pozycjonowanie i wykorzystanie otoczenia, zamiast efektownych, ale skomplikowanych kombinacji.
