To będzie "mega" dokument? Powstanie film dokumentalny o Megalopolis - ubiegłorocznej, głośnej klapie science fiction

To była jedna z głośniejszych klap ubiegłego roku, ale też jedno z boleśniejszych doświadczeń artystycznych. Megalopolis, film-marzenie, które Francis Ford Coppola zrealizował inwestując w to własne pieniądze, po długich perturbacjach trafił na jesień do kin i zaliczył glebę. Ten kiczowaty i groteskowy potworek został też obsypany Złotymi Malinami . Jakby jednak nie patrzeć, historia tego filmu jest dla wielu, w tym dla piszącego te słowa, na swój sposób fascynująca. Okazuje się, że dostarcza wdzięczny materiał dla filmu dokumentalnego. Ten faktycznie powstaje, a właściwie… już powstał. Nakręcił go nietuzinkowy twórca.

Co ciekawe, można natrafić na informację, że ponoć Coppola w trakcie zdjęć zwolnił cały dział efektów specjalnych z powodu… ich związków ze stylem Marvela. Figgis uznał to za błąd. Dokument ukazuje też inne napięcia, m.in. liczne zwolnienia z powodów „różnic kreatywnych”. Co dokładnie działo się na planie Megalopolis i czy faktycznie miało to przełożenie na kształt filmu? Tego dowiemy się z filmu.

Ci którzy jeszcze nie są zachęceni powinni wiedzieć, że twórca podkreśla, że nie chciał robić laurki – MegaDoc ma być szczery, czasem brutalny. Obecnie prawa do filmu ma Coppola. Trwa dyskusja, czy dokument trafi do kin w wersji pełnej, czy może przeistoczy się w serial. Figgis twierdzi, że materiału starczyłoby na pięć odcinków. Megalopolis też długo borykało się z problemami dystrybucyjnymi, najwyraźniej dokument o filmie także na razie nie jest jasno w tym względzie określony. Jedno jest pewne – może narobić trochę szumu i przy okazji wzmocnić popularność Megalopolis, o którym już teraz mówi się, jako o filmie, który może mieć “długie nogi”, czyli będzie wracać do nas w kolejnych latach.