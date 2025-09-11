To nie John Cena miał zostać Peacemakerem. Rolę napisano dla aktora znanego z MCU

Gwiazda Marvela nie mogła przyjąć roli, więc zwrócono się do innego aktora.
Ciężko sobie wyobrazić innego aktora w roli Peacemakera niż John Cena. Aktor idealnie wpasował się w rolę nietypowego antybohatera, który przekłada dobre innych nad utrzymanie pokoju. Jednak niewiele brakowało, a w tej roli zobaczylibyśmy zupełnie innego aktora. W najnowszym wywiadzie James Gunn przyznał, że postać Christophera Smitha została pierwotnie napisana dla zupełnie innej gwiazdy.
Peacemaker – Dave Bautista mógł zagrać lubianego antybohatera
W rozmowie z Howardem Sternem, James Gunn ujawnił, że pierwotnie napisał rolę z myślą o innej gwieździe WWE. Dave Bautista to bliski przyjaciel reżysera i to właśnie jemu zaproponowano rolę Peacemakera.
To był Dave Bautista. Jest moim bardzo dobrym przyjacielem. Oczywiście grał Draxa w Strażnikach Galaktyki. Napisałem rolę Peacemakera właśnie z myślą o nim. Zaproponowaliśmy mu tę rolę, ale otrzymał w tym samym czasie oferty dwóch filmów i nie mogliśmy mu zapłacić zbyt wiele. Musiał wybrać to, co było dla niego korzystniejsze finansowo.
Po rezygnacji Bautisty, Gunn zwrócił się do Ceny, którego aktorskie możliwości zauważył już wcześniej. Szczególne wrażenie zrobiła na nim komedia romantyczna z 2015 roku Wykolejona w reżyserii Judda Apatowa, w której Cena udowodnił, że potrafi bawić widzów swoją autoironią i perfekcyjnym wyczuciem komizmu.
Byłem jego fanem już od Wykolejonej. Uznałem, że był tam absolutnie zabawny. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i natychmiast zostaliśmy przyjaciółmi. Wiecie, pracowałem z nim więcej niż z jakimkolwiek innym aktorem, bo razem zrobiliśmy dwa sezony Peacemakera, film The Suicide Squad i planujemy kolejne projekty. On jest wspaniałym facetem, świetnym aktorem. Naprawdę myślę, że kocham serial Peacemaker bardziej niż cokolwiek innego, co stworzyłem.
GramTV przedstawia:
Dziś Peacemaker jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci nowego uniwersum DC, a John Cena stał się jedną z twarzy całego projektu. Bohater doczekał się nawet cameo w filmie Superman, co tylko potwierdza, że Gunn widzi dla niego ważne miejsce w przyszłości marki.
Obecnie drugi sezon Peacemakera możecie oglądać na platformie HBO Max.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!