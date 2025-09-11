To nie John Cena miał zostać Peacemakerem. Rolę napisano dla aktora znanego z MCU

Gwiazda Marvela nie mogła przyjąć roli, więc zwrócono się do innego aktora.

Ciężko sobie wyobrazić innego aktora w roli Peacemakera niż John Cena. Aktor idealnie wpasował się w rolę nietypowego antybohatera, który przekłada dobre innych nad utrzymanie pokoju. Jednak niewiele brakowało, a w tej roli zobaczylibyśmy zupełnie innego aktora. W najnowszym wywiadzie James Gunn przyznał, że postać Christophera Smitha została pierwotnie napisana dla zupełnie innej gwiazdy.

Peacemaker – Dave Bautista mógł zagrać lubianego antybohatera

W rozmowie z Howardem Sternem, James Gunn ujawnił, że pierwotnie napisał rolę z myślą o innej gwieździe WWE. Dave Bautista to bliski przyjaciel reżysera i to właśnie jemu zaproponowano rolę Peacemakera.