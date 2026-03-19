To nie jest Starfield 2.0. Twórcy studzą oczekiwania graczy

Bethesda zapowiadała ważne informacje dotyczące Starfielda i słowa dotrzymała. Już niedługo fani będą mieli sporo powodów, by ponownie zanurzyć się w kosmiczną eskapadę.
Największa w historii aktualizacja, drugie duże rozszerzenie, a do tego wszystkiego wersja na PlayStation 5. W świecie Starfielda naprawdę dużo się dzieje.
Starfield 2.0? Nic bardziej mylnego
Jeszcze przed nadejściem oficjalnych komunikatów wielu liczyło, że otrzymamy coś na wzór Starfield 2.0. Wszak “Skyrim w kosmosie” nie do końca sprostał ogromowi oczekiwań, jaki spoczywał na deweloperach. Oczekiwań napompowanych z jednej strony wieloletnim procesem twórczym, a z drugiej właśnie wspomnianym The Elder Scrolls 5, które po dziś dzień pozostaje jednym z najważniejszych RPG-ów w branży. Czy zatem nadchodząca aktualizacja Free Lanes, która notabene wprowadzi wiele istotnych zmian, faktycznie spowoduje, że do tytułu gry będziemy mogli dopisać, nawet w myślach, 2.0?
Timothy Lamb, główny producent kreatywny Bethesdy, studzi oczekiwania w kwestii mówienia o Starfieldzie 2.0:
Nie. Sprzeciwiłbym się temu. Z tym określeniem wiąże się konkretna narracja. Przyjrzeliśmy się szeregowi systemów, którymi byliśmy zainteresowani my lub o których słyszeliśmy od społeczności, i staraliśmy się podnieść ich poziom. Free Lanes jest ogromne, a sprawienie, by współpracowało z całą istniejącą zawartością, którą wydaliśmy na premierę, było nie lada wyzwaniem. Ale nie nazwałbym tego wersją 2.0. Wiele systemów zostało ulepszonych stopniowo. Dodaliśmy mnóstwo zawartości. To po prostu najlepsza wersja Starfield.
Poza Free Lanes 7 kwietnia pojawi się też drugie obok Shattered Space duże rozszerzenie, czyli teasowana od jakiegoś czasu Terran Armada. Będą nowe lokacje, nowi przeciwnicy, zadania, systemy i wiele, wiele innej zawartości. Po wielu miesiącach swoistego “milczenia” ze strony deweloperów taki wysyp zarówno darmowej, jak i płatnej zawartości z pewnością ucieszy fanów kosmicznego RPG od Bethesdy. Pytanie, czy po premierze tego wszystkiego gracze będą mieli jeszcze na co czekać? Niewykluczone, że tak, a przynajmniej wspomniany Lamb dał to wyraźnie do zrozumienia.
Trudno jednak powiedzieć, co producent studia miał konkretnie na myśli:
Nie mamy dziś nic do ogłoszenia, ale w tym uniwersum jest jeszcze wiele do odkrycia – rzeczy, którymi zespół jest podekscytowany i które wciąż chcemy realizować. Nadal pracujemy nad Starfieldem.
