To nie jest Starfield 2.0. Twórcy studzą oczekiwania graczy

Bethesda zapowiadała ważne informacje dotyczące Starfielda i słowa dotrzymała. Już niedługo fani będą mieli sporo powodów, by ponownie zanurzyć się w kosmiczną eskapadę.

Największa w historii aktualizacja, drugie duże rozszerzenie, a do tego wszystkiego wersja na PlayStation 5. W świecie Starfielda naprawdę dużo się dzieje.

Starfield 2.0? Nic bardziej mylnego

Jeszcze przed nadejściem oficjalnych komunikatów wielu liczyło, że otrzymamy coś na wzór Starfield 2.0. Wszak “Skyrim w kosmosie” nie do końca sprostał ogromowi oczekiwań, jaki spoczywał na deweloperach. Oczekiwań napompowanych z jednej strony wieloletnim procesem twórczym, a z drugiej właśnie wspomnianym The Elder Scrolls 5, które po dziś dzień pozostaje jednym z najważniejszych RPG-ów w branży. Czy zatem nadchodząca aktualizacja Free Lanes, która notabene wprowadzi wiele istotnych zmian, faktycznie spowoduje, że do tytułu gry będziemy mogli dopisać, nawet w myślach, 2.0?