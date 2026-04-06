Zaloguj się lub Zarejestruj

Starfield: 20 nowych osiągnięć zdradza, co nadchodzi

Maciej Petryszyn
2026/04/06 21:30
0
0

Fani Starfielda mogą już odliczać czas do premiery bezpłatnej aktualizacji Free Lanes, ale też i drugiego dużego dodatku. Terran Armada nadchodzi.

Nowa zawartość to też nowe osiągnięcia. Osiągnięcia, których treść może w pewnym stopniu rozjaśnić nam to, czego możemy spodziewać się w ramach udostępnionych darmowo i odpłatnie treści.

Starfield: Terran Armada
Starfield: Terran Armada

20 nowych osiągnięć zdradza, co zmierza do Starfielda

W efekcie lista osiągnięć gry Starfield zwiększy się o kolejne 20 pozycji. Jedna z nich to This for That – pucharek ten sugeruje istnieje nowej mechaniki, w ramach której możemy zbudować, a następnie przekazać wybranej frakcji daną placówkę. Przypomnijmy, że w ramach nowych treści otrzymamy robotycznego towarzysza o imieniu Delta. Osiągnięcia dostaniemy w momencie, gdy w pełni go ulepszymy lub przekonamy go do tego, że jesteśmy godni tytułu kapitan.

GramTV przedstawia:

Fani bitew w kosmosie również znajdą coś dla siebie. Gdy wygramy 5, 15 oraz 30 pojedynków międzygwiezdnych, zostaniemy nagrodzeni odpowiednim achievementem. Ogromną niewiadomą jest natomiast New Babylon. Mowa tutaj o nowym mieście lub gigantycznym statku – nie wiadomo. Tak czy inaczej, jedno z osiągnięć wymaga od nas, by zniszczyć robota za pomocą… magnesu.

Pełna lista osiągnięć Terran Armada i Free Lanes:

  • Lost Luxury – ukończ zadanie Lost Luxury.
  • Into the VOID – ukończ zadanie Into the VOID.
  • Battle of the Unifier – ukończ zadanie Battle of the Unifier.
  • This for That – rozbuduj i przekaż placówkę danej frakcji.
  • Greater Than – przekonaj Deltę, że zasługujesz na tytuł Kapitana.
  • Less Than – udowodnij wyższość sztucznego życia.
  • Incursion Fighter – ukończ 5 Inkursji.
  • Incursion Exterminator – ukończ 15 Inkursji.
  • Incursion Eliminator – ukończ 30 Inkursji.
  • Overclocked – w pełni ulepsz Deltę.
  • Half the Battle – poinformuj Sarah Morgan o jej figurce.
  • Fully Equipped – znajdź schemat modułu wyposażenia statku i zainstaluj go.
  • Top Tier – nałóż legendarny efekt 4. rangi na element ekwipunku.
  • Just Like Grandma Used to Make – zjedz wątpliwe jedzenie zaoferowane przez staruszkę podróżującą w kosmosie.
  • They’re Not Toys! – zbierz wszystkie figurki.
  • Contract Killer – zabij 10 celów dla Arbitra.
  • Stay of Execution – powstrzymaj Bernharda przed zabiciem Caruso.
  • Master of Magnetism – użyj magnesu, aby zniszczyć robota dla Ivicy w New Babylon.
  • Riddle Management – zapobiegnij śmierciom, odpowiadając na zagadki.
  • Quantum Hoarder – odzyskaj swój ekwipunek z innego wszechświata.

Darnowa aktualizacja Starfield: Free Lanes zostanie wydana 7 kwietnia – tego samego dnia zadebiutuje również drugie płatne rozszerzenie fabularne, czyli Starfield: Terran Armada.

Źródło:https://insider-gaming.com/starfield-terran-armada-achievements-secret-features/

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
osiągnięcia
achievement
Starfield
Starfield: Terran Armada
Starfield: Free Lanes
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112