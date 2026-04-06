Starfield: 20 nowych osiągnięć zdradza, co nadchodzi

Fani Starfielda mogą już odliczać czas do premiery bezpłatnej aktualizacji Free Lanes, ale też i drugiego dużego dodatku. Terran Armada nadchodzi.

Nowa zawartość to też nowe osiągnięcia. Osiągnięcia, których treść może w pewnym stopniu rozjaśnić nam to, czego możemy spodziewać się w ramach udostępnionych darmowo i odpłatnie treści.

20 nowych osiągnięć zdradza, co zmierza do Starfielda

W efekcie lista osiągnięć gry Starfield zwiększy się o kolejne 20 pozycji. Jedna z nich to This for That – pucharek ten sugeruje istnieje nowej mechaniki, w ramach której możemy zbudować, a następnie przekazać wybranej frakcji daną placówkę. Przypomnijmy, że w ramach nowych treści otrzymamy robotycznego towarzysza o imieniu Delta. Osiągnięcia dostaniemy w momencie, gdy w pełni go ulepszymy lub przekonamy go do tego, że jesteśmy godni tytułu kapitan.