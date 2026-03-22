To naprawdę się dzieje. Arnold Schwarzenegger rozpoczął intensywne treningi do roli Conana

Jakub Piwoński
2026/03/22 10:30
Dodajmy, że aktor ma obecnie 78 lat.

Wygląda na to, że powrót Conana, o którym pisaliśmy wcześniej, naprawdę się wydarzy. Jak donoszą zagraniczne media, w tym The New York Post, Arnold Schwarzenegger rozpoczął intensywne przygotowania fizyczne do roli w filmie King Conan. Aktor, który w tym roku kończy 78 lat, ma wrócić do postaci, od której zaczęła się jego wielka kariera w Hollywood. To wyraźny sygnał, że projekt po latach zapowiedzi wreszcie nabiera realnych kształtów.

Fubar
Fubar

Arnold Schwarzenegger już trenuje do roli Conana

Schwarzenegger trenuje, by odzyskać możliwie zbliżoną formę do tej, którą imponował w czasach Conan Barbarzyńca. Choć wiek i problemy zdrowotne – w tym kilka operacji serca i wszczepiony rozrusznik – stanowią wyzwanie, aktor wciąż utrzymuje bardzo dobrą kondycję i sylwetkę, będąc przecież wielokrotnym zwycięzcą konkursu Mr. Olympia. Dla wielu fanów samo to, że podejmuje się takiego wyzwania, jest już imponujące.

Nowy film ma być bezpośrednią kontynuacją klasyka z lat 80. Tym razem historia skupi się na starszym Conanie, który jako król zostaje zmuszony do powrotu do walki. Za kamerą ma stanąć Christopher McQuarrie, znany m.in. z pracy przy serii Mission: Impossible oraz nagrodzony Oscarem za scenariusz do Podejrzani. Taki wybór reżysera może zwiastować bardziej dojrzałe i widowiskowe podejście do materiału. Przypomnijmy, że powstały dwa filmy o Conanie z udziałem aktora: Conan Barbarzyńca i Conan Niszyczciel.

Projekt King Conan powracał na przestrzeni lat wielokrotnie i przez długi czas wydawał się jedynie niespełnioną obietnicą. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że produkcja faktycznie ruszyła z miejsca. Dla Schwarzeneggera będzie to powrót do jednej z jego najbardziej ikonicznych ról – i być może jedno z ostatnich wielkich wystąpień w karierze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film może stać się ważnym wydarzeniem dla fanów kina akcji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/21/arnold-schwarzenegger-78-begins-intense-training-for-king-conan-comeback

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




