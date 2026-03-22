To naprawdę się dzieje. Arnold Schwarzenegger rozpoczął intensywne treningi do roli Conana

Wygląda na to, że powrót Conana, o którym pisaliśmy wcześniej, naprawdę się wydarzy. Jak donoszą zagraniczne media, w tym The New York Post, Arnold Schwarzenegger rozpoczął intensywne przygotowania fizyczne do roli w filmie King Conan. Aktor, który w tym roku kończy 78 lat, ma wrócić do postaci, od której zaczęła się jego wielka kariera w Hollywood. To wyraźny sygnał, że projekt po latach zapowiedzi wreszcie nabiera realnych kształtów.

Arnold Schwarzenegger już trenuje do roli Conana

Schwarzenegger trenuje, by odzyskać możliwie zbliżoną formę do tej, którą imponował w czasach Conan Barbarzyńca. Choć wiek i problemy zdrowotne – w tym kilka operacji serca i wszczepiony rozrusznik – stanowią wyzwanie, aktor wciąż utrzymuje bardzo dobrą kondycję i sylwetkę, będąc przecież wielokrotnym zwycięzcą konkursu Mr. Olympia. Dla wielu fanów samo to, że podejmuje się takiego wyzwania, jest już imponujące.