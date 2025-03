Power Rangers wracają - powstanie nowy, aktorski serial, który trafi prosto na Disney+

Hasbro od dawna inwestuje w rozwój marki, którą nabyło w 2018 roku za 522 miliony dolarów. Nowy serial został pierwotnie zapowiedziany w 2022 roku, kiedy to Jenny Klein (Daisy Jones & The Six) miała pełnić funkcję showrunnerki serii Power Rangers Dino Fury i Cosmic Fury na Netfliksie. Już wtedy planowano nowy film fabularny. W 2024 roku pojawiły się jednak doniesienia, że Hasbro obrało nowy kierunek kreatywny, rezygnując ze współpracy z Netfliksem. W efekcie serial trafił do 20th Television, należącego do Disneya. W ten sposób Power Rangers wracają pod skrzydła Disneya po latach – firma była właścicielem marki w latach 2001–2010, produkując m.in. Power Rangers Wild Force i Power Rangers RPM.

Power Rangers zadebiutowali w 1993 roku błyskawicznie stając się fenomenem popkultury. Seria, w której zwykli nastolatkowie przemieniają się w superbohaterów walczących ze złem, jest jedną z najdłużej emitowanych produkcji live-action dla dzieci, liczącą blisko 1000 odcinków. Reboot na Disney+ ma tchnąć nowe życie w kultową franczyzę i przyciągnąć zarówno starszych fanów, jak i nowe pokolenie widzów.